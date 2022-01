Photo des éliminatoires de la NFL : tous ceux qui entrent et sortent en ce moment

C’est tellement bizarre de taper « Semaine 18 », mais c’est la vie. Nous entrons dans la dernière semaine de la saison NFL et la première semaine 18 de l’histoire de la saison régulière. Il y a beaucoup à jouer avec le très petit nombre d’équipes qui tentent toujours de se qualifier pour les séries éliminatoires, que les autres se disputent pour le classement – ​​ou attendent simplement jusqu’en 2022.

La grande histoire de cette semaine est celle des Bengals de Cincinnati, dont la victoire contre les Chiefs a fait de l’équipe de Joe Burrow une véritable menace. Alors, qu’est-ce que cela a fait pour le classement des séries éliminatoires? Regardons ça.

N° 1 : Titans du Tennessee (11-5)

Adversaires restants : Texans

Finition projetée : 12-5

Il s’agit d’une équipe qui profite de ses premières victoires et se dirige vers les séries éliminatoires, grâce à ce qu’elle a gagné. Je n’ai pas confiance en eux contre l’élite de la ligue, uniquement parce qu’ils ne se sentent pas comme une équipe complète sans Derrick Henry. Pourtant, l’avantage du terrain à domicile est un facteur curieux, et avec les Texans pour clore les choses, ils devraient obtenir une autre victoire.

N°2 : Chefs de Kansas City (11-5)

Adversaires restants : les Steelers

Finition projetée : 12-5

Ce fut un plaisir de voir les Chiefs organiser cette course. Oui, ils ont été arrêtés par les Bengals, mais les Chiefs sont toujours terrifiants. S’ils peuvent éviter certains de leurs problèmes de cohérence, ils seront une menace très sérieuse.

N°3 : Bengals de Cincinnati (10-6)

Adversaires restants : les bruns

Finition projetée : 11-6

Je ne sais pas si une équipe de la NFL est actuellement une plus grande menace offensive que les Bengals. Leur attaque par la passe est sans égal en termes d’armes, et ils jouent un très bon football. Ça va être amusant de voir s’ils peuvent faire une course en profondeur, et je pense qu’il y a du potentiel ici.

N° 4: Buffalo Bills (10-6)

Adversaires restants : Jets

Finition projetée : 11-6

Les Bills chevauchent l’AFC Est, et cela devrait changer. Je pense que ne pas avoir de laissez-passer au premier tour sera un peu décevant, surtout pour une équipe dont on s’attend à ce qu’elle ait l’avantage du terrain. Ce sont toujours les Bills, et leur défense est toujours aussi incroyable.

No. 5 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-6)

Adversaires restants : les dauphins

Finition projetée : 11-6

Les Patriots ont peut-être été éliminés du Top 4, mais accrocher 50 sur les Jaguars montre que cette équipe a encore faim. Le battage médiatique s’est peut-être calmé au cours des deux dernières semaines, mais il s’agit d’une équipe de Bill Belichick et ils peuvent avoir un impact.

N° 6 : Colts d’Indianapolis (9-7)

Adversaires restants : les Jaguars

Arrivée prévue : 10-7

C’était une semaine de congé pour Carson Wentz, mais Jonathan Taylor est toujours le meilleur porteur de ballon de la NFL en ce moment. Cette équipe DEVRAIT entrer, à moins qu’elle ne perde contre les Jaguars et qu’une bizarrerie se produise.

N° 7 : Chargers de Los Angeles (9-7)

Adversaires restants : Raiders

Arrivée prévue : 9-7-1

Cette projection finale est bizarre parce que j’essaie de faire exister l’absurdité. Les Chargers ont eu du mal jusqu’à la fin, c’est donc vraiment une situation « n’importe quel dimanche » pour savoir s’ils peuvent entrer.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans l’état actuel des choses, il ne reste qu’une seule équipe qui peut l’obtenir de manière réaliste, et ce sont les Raiders de Las Vegas (9-7). Pour entrer, ils devront soit battre les Chargers, soit faire match nul avec eux au cas où les Jaguars pourraient battre les Colts.

Les Steelers peuvent techniquement y arriver, mais les calculs derrière cela deviennent fous. Tout ce qui suit doit se produire pour que Pittsburgh obtienne la tête de série n ° 7.

Victoire contre Baltimore lors de la semaine 18 Les Colts perdent contre les Jaguars lors de la semaine 18 Les Chargers ou les Raiders gagnent, le match ne peut pas se terminer par une égalité.

Cela donnerait aux Steelers une fiche de 9-7-1.

Photo des séries éliminatoires NFC

N° 1 : Packers de Green Bay (13-3)

Adversaires restants : Browns, Lions

Arrivée prévue : 14-3

Les Packers ont fait peur tout au long de la saison et rien ne change maintenant. Les playoffs passent par Lambeau, bonne chance à tous.

N°2 : Los Angeles Rams (12-4)

Adversaires restants : 49ers

Arrivée prévue : 13-4

Les Rams sont l’élite, ils vont concourir, et ça va être amusant de voir s’ils peuvent se rendre au Super Bowl.

N°3 : Boucaniers de Tampa Bay (12-4)

Adversaires restants : Panthers, Jets

Arrivée prévue : 13-4

À part le drame d’Antonio Bown, tout le reste s’est parfaitement déroulé pour les Buccaneers récemment.

N°4 : Cowboys de Dallas (11-5)

Adversaires restants : les Aigles

Finition projetée : 12-5

Beaucoup de brillance est tombée sur les Cowboys ces dernières semaines, et la semaine 18 n’est certainement pas un cadeau pour Dallas avec les Eagles. Cette équipe se qualifiera pour les séries éliminatoires, mais je suis moins sûr de ses chances en séries éliminatoires qu’avant.

N°5 : Cardinals de l’Arizona (11-5)

Adversaires restants : Seahawks

Finition projetée : 12-5

La victoire contre les Cowboys est la preuve que cette équipe a encore beaucoup de dents et la capacité de battre une équipe d’élite. Ils ont beaucoup plus à montrer en playoffs, mais le potentiel est là.

N° 6 : 49ers de San Francisco (9-7)

Adversaires restants : Béliers

Arrivée prévue : 9-8

Battre les Texans était un cadeau, et la dernière semaine est rude. C’est une équipe de bulles pour leur incohérence, et ça va être serré.

N° 7 : Eagles de Philadelphie (9-7)

Adversaires restants : Cowboys

Arrivée prévue : 9-8

Les Eagles sont une équipe sournoisement dangereuse qui trouve sa forme, et ils sont en séries éliminatoires. Ils ont eu une excellente saison, maintenant le prochain niveau de travail commence.

Qui peut sortir de la bulle ?

Dans la NFC, il ne reste qu’une dernière équipe avec une chance d’entrer, les Saints, et il faut quelques calculs simples pour les faire entrer. Si la Nouvelle-Orléans bat Atlanta et que les 49ers perdent contre les Rams, ils sont dedans. C’est un scénario extrêmement probable à ce stade.