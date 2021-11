Photo des séries éliminatoires de l’AFC: Comment la blessure de Derrick Henry affecte la course de la conférence

L’AFC a été en pleine mutation cette saison, et cela est passé à onze avec la nouvelle que Derrick Henry manquera le reste de la saison en raison d’une blessure au pied. C’est suffisant pour faire dérailler les espoirs des Titans de faire le Super Bowl et a un effet d’entraînement tout au long de la conférence.

Henry est sans aucun doute le joueur le plus important pour les Titans, et peut-être l’un des joueurs offensifs les plus importants de toute la NFL pour leur équipe respective. Sans leur moteur à tous les coups, le Tennessee devra désormais se fier à son attaque par la passe. Sur le papier, ce n’est pas terrible, après tout, AJ Brown et Julio Jones sont sur la liste – mais une grande partie du potentiel offensif du Tennessee repose sur le fait que les équipes sont obligées de respecter Henry, de sorte qu’elles ne peuvent pas surcharger pour arrêter la passe. Alternativement, il met en place la passe d’action de jeu qui est l’endroit où tant de succès ont été remportés par les Titans à l’époque de Tannehill.

En remplacement, les Titans ont signé Adrian Peterson lundi, ce qui ressemble moins à un plan qu’à du désespoir. Cela peut sembler un peu désastreux de dire que la saison est terminée pour le Tennessee, mais honnêtement, Ryan Tannehill et l’attaque au passage n’ont pas été aussi bonnes cette saison qu’au cours des deux dernières années. Sans Henry pour compenser cela, je ne vois tout simplement pas que cela se produise cette saison.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le reste de l’AFC ?

Il y a quatre équipes auxquelles il faut vraiment prêter attention, et bien que toutes bénéficient de la chute des Titans, certaines sautent plus que d’autres.

Corbeaux de Baltimore

Les Ravens se sont très bien comportés contre les équipes à forte course, il n’est donc pas clair si Henry étant hors des Titans aide vraiment Baltimore à ce point. Il s’agit d’une équipe aux prises avec des problèmes de cohérence plus que tout véritable adversaire représentant un talon d’Achille.

Cela dit, il y a un sérieux avantage psychologique ici pour les Ravens. L’année dernière, ils ont été éliminés par les Titans dans un match où Henry a couru sur 133 verges. Cela signifie qu’il y a moins de pression pour s’inquiéter de tomber dans le même piège lorsque les séries éliminatoires arrivent, et cela signifie quelque chose ici aussi – même si l’équipe de 2021 est très différente de celle d’il y a un an.

La plus grande compétence d’Henry est sa capacité à maîtriser complètement un match par lui-même et à épuiser les défenses au point où le jeu de passes des Titans peut s’ouvrir et dominer.

Billets de bison

De toute évidence, il semble que la conférence des Bills perde à ce stade. Tout brise le chemin de Buffalo entre les Chiefs tombant d’une falaise en 2021, et maintenant la blessure pour décimer les Titans. Il y a beaucoup de débats pour savoir si Buffalo aurait pu, ou aurait dû battre le Tennessee lors de leur match de la semaine 6, mais cela a quand même suscité beaucoup de débats.

Le plus grand avantage ici est moins que le Tennessee soit potentiellement hors des séries éliminatoires, et plus sur qui gagnera l’avantage du terrain. Sans que les Titans ne perturbent potentiellement les choses, toutes les routes semblent maintenant traverser Buffalo, ce qui représente un coup de pouce majeur.

Bengals de Cincinnati

Les Bengals viennent de subir une défaite écrasante contre les Jets, mais représentent toujours une tonne de talent dans leur jeu de passes. Cela dit, défensivement, l’équipe a parfois été plutôt suspecte, ce qui a conduit à la possibilité qu’une course en séries éliminatoires contre les Titans aurait pu sonner le glas de la saison.

Il n’y a pas grand-chose de plus à dire ici. Jusqu’aux autres équipes de cette catégorie, il ne s’agit pas vraiment d’un drame sous-jacent, mais plutôt d’avoir simplement une équipe de moins bonne dans le mix.

Les aventuriers de Las Vegas

Maintenant, c’est un scénario vraiment intéressant pour toutes les équipes. En ce qui concerne les affrontements potentiels en séries éliminatoires, les Raiders étaient atrocement incompatibles avec le Tennessee.

Personne n’a douté des prouesses offensives de Vegas, mais plutôt de leur défense extrêmement médiocre qui a à peine maintenu l’équipe à flot, les Raiders accordent 131,3 verges par match au sol cette saison, l’une des pires notes de la NFL – et contre un dos comme Henry, il y a très peu de raisons de croire qu’ils pourraient s’en sortir.

Cependant, avec ce clair, seuls les Ravens représentent un sérieux problème offensif. Baltimore dirige clairement le ballon à un niveau d’élite, mais n’a pas un seul indicateur pour que tout se passe bien. Ils n’utilisent pas non plus aussi bien l’action de jeu, ce qui est un problème majeur pour les Raiders.

C’est toujours une bataille difficile de voir les Raiders faire une course en séries éliminatoires profonde, mais ne dormez pas sur ce potentiel.