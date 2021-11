Photo du bas : Connaître et gagner

13/11/2021 à 07:56 CET

PANENKA

Souvenez-vous de son nom : Patrick Bezerra do Nascimento. Samedi dernier, dès la fin de l’International-Guild, il a décidé de célébrer la victoire locale par une performance quelque peu risquée. Il est allé chercher deux cartons en forme de cercueil et aux couleurs du rival et courut les frotter au visage des vaincus.

Ce qui s’est passé quelques secondes plus tard ne vous surprendra pas : bataille rangée et rouge pour notre athlète exemplaire. La classique de Porto Alegre a laissé le Gremio, champion de la Copa Libertadores en 2017, au bord de la relégation, juste ce que Patrick n’a pas montré avec son geste de mauvais goût. Des footballeurs qui ne savent pas gagner, quelle croix.