Photo du bas : Le cri du ‘coing’

Peu importaient les 436 duels menés auparavant en Première Division (c’est le onzième entraîneur avec le plus de matchs dans l’histoire de la Ligue). Les sept mois et dix jours d’inactivité n’avaient pas d’importance non plus. (le temps s’est écoulé entre son dernier affrontement avec Eibar et le premier avec Alavés).

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Lors de ses débuts à Vitoria, il y a une semaine, José Luis Mendilibar a exercé comme un enfant un travail qui est dans son sang.. Si en tant que joueur il était « un coing » – il l’a dit lui-même –, en tant qu’entraîneur il fait preuve d’une passion débordante et d’une exigence bestiale. Sa spécialité : des cris constants, toujours face à face. Son arme : le pantalon de survêtement avec lequel, à 60 ans, il continue de se déplacer dans le groupe.

La Ligue avait besoin de son charisme.