Thomas Muller, l’attaquant dégingandé et brillant du Bayern, était chargé de lancer les corners des Jeux olympiques de Kiev enneigés, où le Dynamo il céda au rouleau allemand. L’équipe allemande ne fait pas seulement preuve d’une puissance offensive en Ligue des champions, elle fait également preuve d’une force exemplaire en dehors du terrain.

Il a informé les membres de l’effectif non vaccinés qu’ils déduiront de leur salaire les jours qu’ils passeront confinés ou infectés par le Covid-19. Un message qui a déjà pénétré certains acteurs, comme Gnabry ou Musiala, qui n’ont pas mis deux jours pour demander un rendez-vous pour recevoir la première dose. L’équipe la plus efficace d’Europe sait qu’il n’y a rien de plus efficace qu’un vaccin pré-rhume.