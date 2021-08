Photo époustouflante des personnes qui ont réussi à monter sur le C-17 à Kaboul – RedState ⋆ .

J’ai écrit ce matin à propos de l’horreur à l’aéroport de Kaboul – avec des gens qui couraient le long de l’extérieur d’un C-17 Globemaster III de l’US Air Force, désespérés de s’enfuir, certains s’accrochant même aux passages de roues, puis certains tombant après que l’avion ait pris au loin, jusqu’à leur mort.

Nous avons vu à quoi ressemblait le désespoir à l’extérieur de l’un des avions.

Scènes absolues à l’aéroport de Kaboul pic.twitter.com/XsrWBv7zhY – Campbell MacDiarmid (@CampbellMacD) 16 août 2021

Mais à quoi ressemblait-il à l’intérieur d’un des C-17 qui décollait ? Normalement, cela pourrait prendre 150 membres entièrement équipés de l’armée américaine. Mais aujourd’hui, il a peut-être établi un record, selon Defense One. Beaucoup plus d’Afghans paniqués contrôlés se sont entassés dans l’avion que les militaires ne l’avaient pensé, mais ils ne voulaient refuser personne, compte tenu de ce qui se passait, alors ils en ont pris autant qu’ils le pouvaient.

Je vous ai montré cette vidéo ce matin à quoi cela ressemblait sur l’un des avions en train de charger, mais cela ne vous a pas donné une idée précise du nombre de personnes.

L’évacuation a lieu à l’aéroport de Kaboul pic.twitter.com/lGc7pPGs1F – PatrioticBabe (@PatrioticBabe_) 15 août 2021

Voici à quoi cela ressemblait à l’intérieur du C-17 avec l’indicatif d’appel Reach 871.

JUST IN: “L’équipage a pris la décision de partir” – Inside RCH 871, qui a sauvé 640 des talibans … de @TaraCopp et moi https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT – Marcus Weisgerber (@MarcusReports) 16 août 2021

Je ne suis pas sûr que vous auriez pu faire monter d’autres personnes dans cet avion à moins de les suspendre au plafond. C’est un nombre incroyable.

Au départ, ils pensaient qu’il s’agissait même de 800 personnes comme vous pouvez l’entendre sur les communications entre Kaboul et Qatar.

Il s’est avéré qu’il y en avait en fait 640. Selon Defence One, il s’agirait de l’un des plus grands nombres de personnes jamais emmenées sur un tel vol. Le vol n’était qu’un parmi plusieurs qui ont décollé avec des centaines de personnes. Cela indique donc qu’il en est sorti plus que les “quelques centaines” que Fox a déclaré plus tôt dans la journée, une mise à niveau positive. L’avion appartient à la 436th Air Wing, basée à la base aérienne de Dover dans le Delaware, nous devons donc leur fournir des accessoires pour qu’ils fassent ce qu’ils pouvaient dans des circonstances très difficiles pour faire sortir les gens.

L’armée a été obligée de compenser le manque de préparation ou de plan des Biden, mais ils font évidemment de leur mieux pour aider. Mais ils n’auraient pas dû être mis dans cette position, pour commencer, il aurait dû y avoir un retrait ordonné planifié il y a des mois de ces gens.

Les équipages américains sont très courageux et connaissent leur équipement. Dieu merci, ils connaissent le C17. https://t.co/f5W4XDtW1v — 🇺🇸Col. Rob Maness à la retraite. (@RobManess) 16 août 2021