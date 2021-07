Photo Instagram de Sophie Turner sans pantalon

Sophie Turner est connue pour montrer son côté idiot avec son mari Joe Jonas sur son Instagram. Qu’ils fassent des grimaces ensemble dans une piscine ou posent avec leur prochain repas, le couple est doué pour faire rire.

Mais dans son dernier article, l’actrice de Game of Thrones montre que son compte n’est pas uniquement amusant et ludique. La toute nouvelle photo montre Sophie dans une pose de puissance totale portant un t-shirt graphique et des bottes de cowboy rouge vif. La tenue seule attire définitivement l’attention!

“Ouais ouais ouais”, lit la simple légende de Sophie. Les amis, assurez-vous d’être prêt pour celui-ci :

Les fans dans les commentaires ont ressenti la même chose: “Les tiges hunnaaaayyyy”, a déclaré une légende. “😎Cette photo a fait ma journée”, a écrit un autre utilisateur, tandis qu’un troisième a simplement commenté: “Yeee haw 🔥.”

Beaucoup de commentateurs ont demandé à Sophie de tonifier ses jambes, et il s’avère que Sophie en a déjà parlé ! Elle a dit à Self qu’elle s’était entraînée une heure six jours par semaine en plus de ses journées de travail X-Men. “Pendant le tournage, j’ai travaillé dur”, a-t-elle déclaré. “Et cela ne s’est pas arrêté.” Son entraîneur James Farmer l’a aidée à faire des exercices pour tout le corps. Sophie a fait des sprints en côte et des burpees et a ajouté des kettlebells et des bandes de résistance pour tirer le meilleur parti de ses entraînements. “C’était à l’extérieur, autour de Londres, ce qui était plus amusant que d’être enfermé dans un gymnase”, a-t-elle déclaré. “J’ai besoin de faire des trucs amusants qui me font oublier que je m’entraîne.”

Maintenant, Sophie aime “tout cardio à haute intensité, mais la boxe est ma préférée”, a-t-elle déclaré à W. Pour faire le plein d’énergie pour son temps de gym, Sophie ne jure que par “Vega Vanilla Protein avec une cuillère à soupe de beurre de noix de macadamia, une demi-banane et une amande lait. ”

Elle s’amuse également à essayer de nouvelles séances d’entraînement, comme le yoga de la chèvre ! “L’excitation que j’ai ressentie dans tout mon corps lorsque j’ai vu les chèvres entrer était juste une extase complète et pure”, a déclaré Sophie à British Vogue. “Je ne me suis jamais senti aussi excité par quoi que ce soit dans ma vie, jamais, et on m’a proposé de le faire et ce n’était même pas le meilleur jour de ma vie. C’était le cas.”

