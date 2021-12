PHOTO : Jessica Cediel ressemble à une poupée.

.

L’ancienne journaliste d’Exatlon aux États-Unis, Jessica Cediel, partage toujours des selfies avec ses plus de 8,8 millions de followers sur Instagram et les invite à commenter son apparence, les qualités qu’ils aiment le plus chez elle et à interagir pour choisir ensemble la meilleure photo.

Dans un article récent, elle a fait savoir qu’elle voulait faire quelque chose de spécial et poser comme une poupée. « Visage de poupée. Lequel préfères-tu? 1 ou 2 ? », a-t-elle écrit lors du téléchargement de la photo où elle apparaît avec un haut noir décolleté, des cheveux dénoués, d’énormes boucles d’oreilles rouges et des lèvres peintes du même ton.

Son regard intense et son air coquette ont provoqué une réaction immédiate de ses followers, qui lui ont laissé des centaines de commentaires flatteurs et plus de 61 000 likes. « Splendide beauté d’une femme », « Ugh, quel courage, mais de toute façon tu es belle », « Explique-moi ton eye-liner parfait ! Tu dois m’apprendre ! » C’étaient quelques-uns des messages qu’ils lui ont écrits.

Et pour ceux qui veulent savoir comment la Colombienne de 39 ans s’y prend pour exhiber un teint aussi luxuriant et parfait que celui d’une vraie poupée, la journaliste et comédienne a mis en ligne une vidéo avec la même tenue, mais cette fois avec elle. cheveux pris, révélant le secret de sa beauté.

« Mes amours! Je partage ici l’un de mes secrets de santé et de beauté préférés pour la peau ! Le collagène liquide de @regenecare a été mon parfait allié. Contient de la biotine, de la vitamine C, du magnésium et des acides aminés; De plus, sa présentation en sachet (30 sachets livrés dans la boite le rend prêt à boire à tout moment. Je prends le sachet doré saveur pêche AVANT d’aller dormir. Et le sachet bleu après l’effort ! Les bébés je les recommande. Pour un plus une peau belle, ferme et lumineuse », a-t-il écrit.

« Quelle poupée colombienne cool », « MERVEILLEUSE, belle et irrésistible. Cela me touche vraiment. J’aime ta façon, j’aime ton rire, j’aime tout ce que tu es « , » Ces lèvres tombent amoureuses » et » Wow, ce collagène hydrolysé te garde comme un lulo et encore plus belle que toi, Jessica Cediel « , a fait l’éloge ses fidèles fans.

L’actrice n’est pas seulement belle, mais exprime également de mille manières qu’elle est heureuse et apparemment, cela est dû à un cadeau spécial. « Ne pensez pas que je ne prends que des selfies à la maison ! Ajajjajajaja aussi dans la voiture ! En fait ici la lumière est parfaite pour la photo. Bébés, je suis TRÈS HEUREUX ! Si Dieu le permet, je partagerai très bientôt un cadeau que j’ai fait moi-même et ma famille très beau », a-t-il rapporté. Qu’est-ce qu’il serait?

