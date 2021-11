Photo : La Panthère Denisse Novoa a fêté ses 27 ans d’une manière inhabituelle. Qu’a-t-elle fait ?

Telemundo

Denisse Novoa était le jour de son anniversaire et n’a pas trouvé de meilleur moyen de le célébrer qu’en partageant ses succès et en ravissant ses plus de 251 000 abonnés Instagram avec une série de photos de ce que cette année a été dans sa vie, révélant plus d’une surprise.

La Pantera, a fait une compilation des moments les plus significatifs qu’il a vécus au cours des 12 derniers mois, laissant une trace de chacune de ses réalisations et des moments enrichissants qu’il a vécus avec les personnes qu’il aime.

« En l’honneur de mes 27 ans, voici un cliché de mes 26 qui étaient insurmontables ! Entre enregistrer avec Netflix, retourner dans les arènes de la compétition la plus féroce de la planète, terminer mon premier cycle de 54D, me faire tatouer avec ma meilleure amie et voyager en Colombie avec elle, aller au Mexique pendant un mois et passer du temps avec des gens incroyables , vivant un mois à Porto Rico, pour voir ma sœur remplir l’un de ses objectifs d’entrer à la faculté de médecine, enregistrer une série avec Telemundo, rencontrer et vivre avec des gens incroyables et bien la liste s’allonge encore et encore », a écrit l’ancien participant du émission de téléréalité de Telemundo, Exatlon.

« Mon 26 a été définitivement une année de beaucoup d’émotions, de grande joie, beaucoup d’énergie, de nombreuses réalisations, de nombreux apprentissages, il y avait aussi des tristesses, mais il y avait certainement plus de moments heureux !! Merci à tous ces gens, amis et famille qui ont fait de mes 26 ans une année inoubliable! Je me sens plus reconnaissant et béni que jamais. Je suis prête pour mes 27 et je les reçois avec toute la gratitude, l’amour et l’émotion possibles ! Pour continuer à collectionner des souvenirs, des rires, des moments !! », a conclu l’athlète et actrice mexicaine.

La Pantera vient de terminer le tournage de la série Telemundo « La Mujer de mi Vida », qui sera diffusée l’année prochaine. Bien qu’il n’ait pas révélé plus de détails sur le rôle qu’il jouera, dans un récent post, il a donné quelques indices.

« Une autre photo ici dans le personnage. Je me suis beaucoup amusé à filmer Yenni, elle est vraiment à moitié grillée… ils me diront l’année prochaine quand la série sortira, mais en attendant… hâte de Noël qui approche déjà !! Aimez-vous célébrer plus Noël ou le Nouvel An? Je les ai lus », a-t-elle écrit visiblement émue par sa grande réalisation.

L’athlète avait révélé dans des déclarations antérieures qu’elle concentrait toutes ses énergies sur la réussite d’acteur. « Le jeu d’acteur me fascine, c’est pourquoi je fais des castings sur le marché latin et le marché américain, et nous avons des castings à la porte, en attendant que quelque chose en sorte », a-t-il révélé dans une interview exclusive avec Right Now.

