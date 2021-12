PHOTO : Le décolleté audacieux avec lequel Ana Parra a envoyé ses vœux de Noël

Telemundo

L’ancienne participante de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis, Ana Parra, a impacté ses plus de 163 000 abonnés Instagram posant à côté de son arbre de Noël enveloppé dans une mini robe beige provocante qui avait une grande particularité : son décolleté était si profond qu’il laissait voir le ventre de l’athlète, dont -bien sûr- son désormais célèbre nombril.

« Joyeux Noël mon beau peuple », a-t-il écrit sur son compte Instagram depuis Séville, en Colombie, où il profite de vacances prolongées avec sa famille et ses amis. Ses fans ont pris la pose audacieuse du mannequin comme un véritable cadeau de Noël et l’ont rapidement remplie de commentaires flatteurs.

« Splendidaaa, spetaculaaarrr stonteanteee, wonderfulaa, exuberantee, elegantee, cheia de charmant charme sensuel merveilleux merveilleux », « Joyeux Noël belle et fille sexy », « Joyeux Noël belle. Vous avez un cœur en or », et « Wow ! femme précieuse », étaient quelques-uns des commentaires qu’ils lui ont écrits.

La Colombienne de 26 ans a gâché son bonheur ce Noël, puisque comme elle l’a révélé dans une vidéo mise en ligne sur son Instagram, cette année elle a pu réaliser un rêve qu’elle voulait réaliser depuis longtemps : acheter des cadeaux et de la nourriture pour de nombreuses familles dans le besoin de la Colombie et les distribuer personnellement.

« Je suis très, très heureux, car c’est la première année que Dieu me donne l’opportunité d’aider beaucoup, beaucoup de gens. Je suis ici à la caserne des pompiers, ils m’aident à distribuer les cadeaux, il y a des marchés, des vêtements. Cette année pour moi a été très bénie et je suis super reconnaissante, je suis super heureuse de pouvoir le faire. Je sais qu’avec l’aide de Dieu toutes les années qui viennent à partir de maintenant, je pourrai le faire », a-t-elle déclaré avec enthousiasme alors qu’elle était en plein travail de distribution des cadeaux.

L’ingénieur a profité de son geste mignon pour éduquer les autres à aider. « On ne mesure pas vraiment le nombre de personnes qui se couchent le ventre vide ou d’enfants qui passent un Noël en pensant qu’ils se sont mal conduits car El Niño Dios ne leur a pas apporté de cadeaux. Je sais que Dieu me donnera l’opportunité d’aider beaucoup plus de personnes dans l’année à venir. I LOVE YOU SEVILLA », a-t-il écrit lors de la mise en ligne de la vidéo de compilation de son acte de solidarité.

Et il a précisé que la seule motivation qu’il avait pour étendre son action était d’enthousiasmer les autres en leur expliquant à quel point il est important et gratifiant d’apporter de la joie à ceux qui en ont le plus besoin lors de ces fêtes. « Je ne montre cela que pour sensibiliser, sachez que peu importe le peu que vous pouvez donner, vous pouvez arranger Noël pour de nombreuses familles », a-t-il écrit, montrant qu’il est un véritable modèle.

