Photographier une particule quantique dans un “état extracorporel”

Des scientifiques du Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) aux États-Unis ont photographié une particule quantique dans un type “d’état extracorporel” totalement inattendu, rebondissant comme un fantôme à travers un matériau cristallin.

C’est la première fois que des scientifiques parviennent à capturer des images directes de la façon dont les électrons se décomposent en particules de type spin appelées spinons et en particules de type charge électrique appelées holons, après avoir été introduits dans un nouvel état de la matière connu sous le nom de liquide quantique. rotation (QSL).

Cet état exotique de la matière QSL est comme une sorte de “liquide” caractérisé, entre autres, par sa frénésie d’intrication quantique.

Les particules quantiques ont deux propriétés inhérentes et indissociables : le spin, qui reflète leur moment cinétique (état de rotation), et leur charge électrique. Les deux peuvent être modifiés dans un environnement QSL.

Pour comprendre l’importance de cette découverte, il faut remonter à 2006, lorsque des chercheurs de l’université de Stanford ont vérifié expérimentalement une théorie qui attendait d’être vérifiée depuis 40 ans.

Photos historiquesTravaillant dans l’Advanced Light Source (ALS) du Lawrence Berkeley National Laboratory du United States Department of Energy, le même qui a obtenu les photos historiques, les scientifiques ont alors pu vérifier que l’excitation collective d’un système électronique peut conduire à l’apparition de deux nouvelles quasiparticules appelées “spinons” et “holons”.

Dans cet état, le spin porte des informations sur le spin d’un électron et un holon porte des informations sur sa charge, et ils le font en tant qu’entités séparées et indépendantes.

C’est un peu paradoxal, puisque, lorsque le phénomène est transféré dans le monde ordinaire, c’est comme si les roues d’une voiture étaient orientées à droite et que la voiture tournait à gauche, expliquent les chercheurs.

Jusque-là, ni l’existence ni le comportement des spinons et des halons n’avaient été confirmés. Quinze ans plus tard, le premier témoignage graphique de ce procédé singulier a été obtenu.

Image réelle « D’autres études ont vu diverses traces de ce phénomène, mais maintenant nous avons des images réelles de l’état dans lequel vit le fileur. C’est quelque chose de nouveau & rdquor;, explique le responsable de la nouvelle étude, Mike Crommie, dans un communiqué.

Un autre chercheur, Sung-Kwan Mo, ajoute : « Les spinons sont comme des particules fantômes. Ils sont comme le grand pied de la physique quantique : les gens disent les avoir vus, mais il est difficile de prouver qu’ils existent. Avec notre méthode, nous avons fourni certaines des meilleures preuves à ce jour.

Dans une QSL, les spins se déplacent librement en transportant de la chaleur et des spins, mais sans charge électrique. Pour les détecter, la plupart des chercheurs se sont auparavant appuyés sur des techniques qui recherchent leurs signatures thermiques.

Maintenant, comme indiqué dans la revue Nature Physics, Crommie, Mo et leurs équipes de recherche ont montré comment caractériser les spins dans les QSL en utilisant des images directes de la façon dont ils sont distribués dans un matériau.

Division inhabituelleCe qu’ils ont pu voir sur l’image obtenue, c’est que, lorsqu’il est injecté dans une QSL, un électron se brise en deux particules différentes, les spinons et les halons.

Les images obtenues à partir de cette “séparation spin-charge” des électrons, qui s’est produite dans des échantillons monocouches d’un solide cristallin de seulement trois atomes d’épaisseur, montrent d’abord que les halons gèlent en position.

Ils forment ce que les scientifiques appellent une onde de densité de charge : elle a la forme d’une étoile de David (à six branches, composée de deux triangles qui se coupent en six endroits).

Expérience hors du corpsCependant, l’image montre également que les spins subissent une “expérience hors du corps” lorsqu’ils se séparent des halons gelés en position et se déplacent librement à travers le matériau.

Ceci est inhabituel car, dans un matériau conventionnel, les électrons transportent à la fois un spin et une charge lorsqu’ils se déplacent. Ces deux propriétés “ne se décomposent généralement pas de manière amusante”, explique Crommie.

Et il ajoute : « une partie de la beauté de ce thème est que toutes les interactions complexes au sein d’une QSL se combinent d’une manière ou d’une autre pour former une seule particule fantôme, qui rebondit simplement sur le cristal.

Qubits plus robustesAppréciant l’importance de leur découverte, les chercheurs pensent que les QSL pourraient un jour constituer la base des bits quantiques robustes (qubits) utilisés pour l’informatique quantique.

En informatique conventionnelle, un bit code une information sous forme de zéro ou de un, mais un qubit peut contenir à la fois un zéro et un un, accélérant ainsi potentiellement certains types de calculs.

Selon les auteurs de cette étude, comprendre comment les spinons et les halons se comportent dans les QSL pourrait alimenter la recherche en informatique de nouvelle génération.

Une autre motivation pour comprendre le fonctionnement interne des QSL est qu’elles ont été prédites comme un précurseur de la supraconductivité exotique. Les chercheurs ont entrepris de tester cette prédiction dans la source lumineuse avancée (ALS).

RéférencePreuve du comportement du liquide de spin quantique dans 1T-TaSe2 monocouche à partir de la microscopie à effet tunnel. Wei Ruan et al. Physique de la nature (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41567-021-01321-0

