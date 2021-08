Photos actuelles des enfants de Shakira

in

. Vous ne croirez pas à quoi ressemblent les enfants de Shakira aujourd’hui

Depuis que Shakira a fait ses débuts en tant que maman en janvier 2013 avec la naissance de Milan, et plus tard, en janvier 2015 avec Sasha, la chanteuse a assuré à maintes reprises que ses enfants étaient sa plus grande adoration.

Et cette fois, les fans de la colombienne ont été impressionnés et ravis après avoir vu quelques photos dans lesquelles la fière maman montrait ses deux progénitures.

A travers son compte Instagram, l’interprète de “Magic” a partagé deux clichés à côté de ses petits, où elle montrait que ses enfants sont beaux et énormes.

Les photos ont été prises lors d’une sortie que la mère a eue dans un parc aquatique naturel en Espagne, où la Barranquilla et ses enfants ont passé un bon moment en famille.

Dans la première image, vous pouvez voir Shakira avec son fils aîné, qui a déjà 8 ans, assis à côté d’elle, et son fils aîné, 6 ans, assis sur ses genoux, tandis que les trois posent pour la caméra. Milan très sérieux et Sasha avec le sourire.

Un détail sur lequel de nombreux fans de la chanteuse s’accordent à dire qu’à chaque fois, Milan ressemble davantage à sa maman et Sasha à son papa, le footballeur espagnol Gerard Piqué.

“Devine qui j’ai amené à @wavegarden_official ! @gorkagurdi”, était le commentaire avec lequel la chanteuse a accompagné sa publication.

Sur une deuxième photo, vous pouvez voir Shakira déjà dans l’eau, portant Milan dans ses bras, montrant qu’au début, l’enfant n’aimait pas beaucoup l’idée de se baigner là-bas.

“Milan commence déjà à en profiter”, a commenté l’heureuse et belle maman de 44 ans.

Les commentaires des fans de l’interprète n’ont pas attendu et en quelques heures ils ont rempli les réseaux de toutes sortes de messages, qui ont accompagné les plus de 3 millions et demi de « j’aime » que les deux photos ont obtenu.

“Pluie de bénédictions !!!! Je t’aime “,” Quelle beauté ❤️❤️❤️ “,” Un piquet et un Shakirin 😘😘 “,” Comme ces enfants sont beaux, ce sont des géants !!! ❤️ des bénédictions ” et ” Mon Dieu ils sont prêts à danser dessus la prochaine tournée “, étaient quelques-uns des commentaires que les fans ont exprimés avec les belles photos.

Sasha et Milan sont le produit de la relation que Shakira entretient avec Piqué depuis plus d’une décennie, avec qui elle a formé une belle maison à Barcelone, en Espagne, où la famille a son principal point de résidence.