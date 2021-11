Photos : Ana Parra montre ses talents de mannequin

Telemundo

L’athlète et ancienne participante de l’émission de téléréalité Telemundo, Exatlon États-Unis, a montré qu’elle n’avait rien à envier aux mannequins. La Colombienne de 27 ans a choqué ses abonnés Instagram en modélisant trois modèles où elle ressemble à l’un des podiums les plus prestigieux.

Sur la première photo -de la série d’images où plus qu’une athlète, elle ressemble à une superstar- elle est vue posant avec une robe rouge foncé moulante qui exposait ses longues jambes, complétée par des talons hauts. « Bon début de semaine », a-t-elle écrit, assise en tailleur dans ce qui ressemblait à son salon.

« Quand vous voyez la plus belle femme du monde, c’est comme avoir le plus beau jour de votre vie. Comme c’est génial Anita, tu es fantastique »,« Comme c’est joli, cette robe rouge est très belle, mais ta meilleure tenue est ton sourire !!! Cela vous rend radieux et spectaculaire, mais surtout, cela reflète le bonheur !!!! « , et » Belle comme toujours, j’aimerais vous voir poser sur un podium « , étaient quelques-uns des plus de 400 commentaires laissés par son suiveurs.

Plus tard, elle a frappé avec un costume deux pièces bleu qui a mis en valeur son ventre plat et sa taille fine. « La tête haute, l’esprit positif, le pas ferme et TOUJOURS HUMBLE », était le message motivant qu’il a envoyé à ses fans dans la publication, qui a rapidement dépassé les 8 300 likes.

Mais, sans aucun doute, l’image la plus applaudie a été la dernière à être publiée. Elle porte une mini-robe blanche ajustée avec des détails dorés et un décolleté généreux. « La vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être MERVEILLEUSE », a-t-il écrit, suscitant des centaines de commentaires et plus de 7 800 likes.

« L’une des plus belles participantes d’Exatlon, Tu es une beauté Anita », « Sans aucun doute la plus belle femme du monde », et « C’est l’élégance, une belle dame », étaient quelques-uns des innombrables commentaires qui ont inondé son Instagram.

Retour à Exatlon

Après des spéculations sur son retour à Exatlon aux États-Unis, c’est la même athlète qui a confirmé qu’elle avait rejoint l’équipe d’Exatlon Mexique.

« Je ne peux pas être plus heureux et plus content de revenir à Exatlon, une nouvelle expérience, aux côtés de grands coéquipiers, et avec de grands rivaux 🇲🇽 ; J’espère laisser tout de moi-même dans chaque circuit et j’espère avoir le soutien de tout le monde », a déclaré le Colombien dans un post Instagram.

Dans une autre publication, il a révélé qu’il ajoutait déjà des succès à son nouveau défi. « Ce premier point atteint m’a ramené de très beaux souvenirs de @exatlonestadosunidos, j’espère qu’il y aura beaucoup plus de points que je pourrai atteindre dans @exatlonmx et apporter de nombreuses victoires à mon équipe, et j’espère continuer à avoir le soutien de tous », a-t-elle écrit avec enthousiasme.

