Photos: Apple Downtown Nashville célèbre son inauguration

Au cœur de Music City, le rythme ne s’arrête jamais. Le chant et la vie nocturne animée sont le battement de tambour d’une mélodie de visiteurs, de résidents et d’artistes partageant leur amour de la musique.

À l’intersection de Broadway et du représentant John Lewis Way, le centre-ville prend vie. Un développement de vente au détail et de restauration couronnant, Fifth + Broadway, apporte une nouvelle énergie à la ville. La Bridgestone Arena attire des fans du monde entier. Honky-Tonks fait circuler la musique toute la nuit.

À partir d’aujourd’hui, un coin de Broadway brillera un peu plus avec l’ajout d’Apple. Un nouveau magasin en plein essor a ouvert ses portes aujourd’hui pour que les visiteurs puissent l’explorer.

C’est la chanson d’Apple à Music City. C’est Apple Downtown Nashville.

🎵 Écoutez les sons du centre-ville de Nashville la nuit.

La Bridgestone Arena, l’Auditorium Ryman et le Musée national de la musique afro-américaine sont tous visibles depuis Apple Downtown Nashville.

Apple Downtown Nashville est le siège de Fifth + Broadway, la nouvelle destination de shopping, de restauration, de bureau et de vie de Nashville. Le voisin d’Apple à Fifth + Broadway est le National Museum of African American Music, un espace qui célèbre le rôle joué par les Afro-Américains dans la création de la bande originale américaine.

À partir de juin, Apple et le Musée national de la musique afro-américaine collaboreront aux sessions créatives Today at Apple célébrant le Mois de la musique noire. Nashville abrite également les studios d’Apple Music Country, ouvrant la porte à des performances uniques d’artistes invités lors du retour des événements en magasin.





Les visiteurs de Fifth + Broadway regardent un panneau d’affichage sur iPhone du représentant John Lewis Way.

Les visiteurs de Fifth + Broadway pointent vers Apple devant les écrans Apple Music à la Bridgestone Arena.

🎵 Écoutez les sons du centre-ville de Nashville pendant la journée.

Dans les mots de la communauté Apple à Nashville:



Le Forum à Apple Downtown Nashville.



Apple Downtown Nashville surplombe le Lower Broadway.

Les tables de support Genius sont situées derrière le mur vidéo autoportant.

Apple Downtown Nashville crée une véritable scène pour Lower Broadway avec une base de granit et des murs de calcaire qui s’étirent pour rencontrer un plafond en bois acoustique. Le Forum du magasin, où se dérouleront les sessions Today at Apple, comprend un mur vidéo indépendant faisant face à Broadway et deux rangées d’arbres dans des jardinières avec des sièges intégrés.

Les fenêtres d’angle qui s’étendent sur 30 pieds du sol au plafond offrent une vue imprenable sur le centre-ville et dissolvent le coin du bloc, ouvrant une ligne de vue de la Bridgestone Arena à l’auditorium Ryman.

Derrière le mur vidéo poli miroir se trouvent des tables pour l’assistance Genius dans un cadre plus silencieux. Autour du périmètre du magasin se trouvent des appareils d’affichage Avenue, y compris les dernières baies mettant en lumière Apple Music et HomePod mini.





L’auditorium Ryman vu dans un reflet sur le mur vidéo poli miroir à l’intérieur du magasin.

Le dernier magasin d’Apple rejoint Apple Green Hills et CoolSprings Galleria dans la région du Grand Nashville, où Apple sert ses clients depuis 2005.

Si vous souhaitez visiter Apple Downtown Nashville, prenez rendez-vous pour magasiner avec un spécialiste pour la meilleure expérience. Gardez à l’esprit que les directives de santé et de sécurité d’Apple sont strictement appliquées, y compris une exigence de masque et une occupation limitée du magasin.

Assister à une ouverture de magasin? J’adorerais partager vos photos. Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: