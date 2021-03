Photos Baby Bump d’Ashley Tisdale enceinte avant le premier enfant

Progression de la grossesse! Ashley Tisdale lui montre son ventre rond depuis qu’elle a partagé ses nouvelles en septembre 2020.

Le Musique de lycée star a fait ses débuts avec son ventre naissant dans sa révélation Instagram avec son mari Christopher français à l’époque. L’actrice a bercé son ventre dans le diaporama des médias sociaux.

« Juste le plus mignon, » Vanessa Hudgens a commenté le message, tandis que Lea Michele a écrit: «Tellement heureux pour toi bébé! Tu vas être la meilleure maman!

Le mois suivant, le Suite Life de Zack & Cody alun a taquiné le sexe de son futur bébé avec une photo d’elle et de la révélation du compositeur. «Je me demandais si nous devrions partager le sexe avec vous tous», a déclaré Tisdale sous-titré une photo d’elle-même coupant un gâteau blanc en octobre 2020. «Comme vous le savez, j’aime garder autant que je peux près de mon cœur mais je suis tellement excité que je devrais peut-être.

Alors que la bosse de bébé de la native du New Jersey était recouverte par une robe fluide dans le joli cliché, elle a donné un autre aperçu de son ventre sur des photos de plage plus tard le même mois.

«Avec toi, c’est là que je veux être», écrivait alors le chanteur. «#Imvoter pour mon bébé! Je veux un président qui croit en la science du changement climatique afin qu’ils puissent avoir un avenir et un monde dans lesquels grandir.

Elle et French se sont mariés en septembre 2018. L’année suivante, Tisdale a parlé de leurs projets familiaux.

«Que vous voyagiez ou que vous ayez un travail ou des études ou que vous soyez marié et pas encore prêt à avoir un enfant, il existe des options», a expliqué l’ancienne star de Disney Channel dans une annonce de contrôle des naissances en juillet 2019, ajoutant que ce n’était pas le «bon moment» pour eux de concevoir. «Pour moi, c’est comme si c’était normal de ne pas vouloir fonder une famille tout de suite. Les gens me posent toujours des questions à ce sujet, mais ce n’est tout simplement pas le bon moment. Et j’ai des options là-bas.

Continuez à faire défiler pour voir les photos des bosses de bébé de Tisdale au cours de sa grossesse.