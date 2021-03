Photos Baby Bump de Shawn Johnson East, enceinte, avant le deuxième enfant

Shawn Johnson Estma chérie! La gymnaste montre sa bosse de bébé depuis qu’elle a annoncé qu’elle et Andrew East attendent leur deuxième enfant.

«Nous y revoilà», a écrit l’olympienne de 28 ans dans sa révélation du 15 janvier. « Deux sous 2. Nous allons avoir besoin de TOUS les conseils que nous pouvons obtenir haha. »

La native de l’Iowa a montré son ventre naissant dans une robe noire dans le téléchargement des médias sociaux tout en posant avec le joueur de football professionnel, 29 ans, et leur fille, Drew.

«Mes tout-petits sont séparés de 16 mois et jusqu’à présent, c’est génial,» Bachelierde Bekah Martinez a commenté le message, tandis que Jason Aldeanla femme de, Bretagne Kerr, a écrit: « Appelez-moi à tout moment. »

Quant au natif de l’Indiana, il a posté une vidéo de lui-même en train d’embrasser le ventre de sa femme avant d’appuyer son oreille contre celui-ci. Ciara«Level Up» joué.

Peu de temps après que Shawn ait découvert qu’elle attendait, son mari a été testé positif pour le coronavirus. «Nous étions en cette période de fête et nous voulions dire à ses parents et à ses amis [about the baby], puis j’ai fini par devoir m’isoler pendant 10 jours », a déclaré Andrew dans une vidéo YouTube à l’époque.

Le Équilibre gagnant L’auteur a réfléchi à l’expérience «déroutante» en disant: «Nous avions peur au départ que vous ayez un COVID. Nous ne savions pas si Drew l’avait, nous ne savions pas si je l’avais. Alors j’appelais son pédiatre, j’appelais mon [doctor]. … Je me suis dit: «Que faisons-nous? Dois-je m’inquiéter d’être enceinte? ‘ … J’avais tellement peur d’augmenter potentiellement mes risques de fausse couche.

Le Danser avec les étoiles alun a déjà subi une perte de grossesse en 2017. Deux ans plus tard, elle a donné naissance à Drew.

En mai 2020, Shawn a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire qu’elle et Andrew n’étaient pas sur la même longueur d’onde pour donner à leur tout-petit un frère ou une sœur. «Si cela ne tenait qu’à mon mari, oui, nous serions déjà enceintes», expliquait-elle à l’époque. «Il est déjà prêt pour le n ° 2. Je veux juste un peu de temps pour boire du vin et manger des sushis, profiter de notre fille, puis ce serait le moment.

Le Côté opposé l’auteur a plaisanté en disant que «peut-être» elle envisagerait de tomber enceinte après la fin de la quarantaine.

Continuez à faire défiler pour voir les progrès de la bosse de bébé de la star enceinte, des photos de famille aux selfies en miroir.