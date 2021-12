PHOTOS : Betty White, pionnière de la télévision, décédée à 99 ans

Betty White, une pionnière de la télévision et actrice lauréate d’un Emmy dont la longue carrière, souvent dans des rôles comiques, a repris son envol à la fin des années 80, est décédée.

White, qui était la dernière star survivante de « The Golden Girls » à la télévision, est décédée dans la nuit à Brentwood, a déclaré son ami et agent Jeff Witjas au Washington Post. Elle avait 99 ans.

Pendant des décennies, White était surtout connue pour les personnages qu’elle jouait dans une paire de séries télévisées de longue date – la « femme au foyer heureuse » complice Sue Ann Nivens dans « The Mary Tyler Moore Show » dans les années 1970 et Daffy Rose Nylund dans « The Golden Girls » dans les années 1980 et au début des années 1990. Elle a reçu des Emmy Awards pour les deux rôles.

Betty White, Gavin MacLeod, Ed Asner, Georgia Engel, Ted Knight et Mary Tyler Moore dans « The Mary Tyler Moore Show ».

Les acteurs du « Mary Tyler Moore Show » posent avec leurs Emmys dans les coulisses de la cérémonie de remise des prix le 18 mai 1976. De gauche à droite, Ed Asner, Betty White, Mary Tyler Moore et Ted Knight.

Allen Ludden et Betty White ont été mariés pendant 18 ans avant de mourir d’un cancer à 63 ans en 1981. Elle ne s’est jamais remariée.

L’actrice américaine Betty White est assise sur une chaise en toile, avec son nom écrit au dos, dans un jardin d’arrière-cour en 1956.

L’acteur Betty White est montré le 22 mars 1954.

Betty White est assise à la télévision pour son émission spéciale « Betty White at Home », diffusée le 6 mai 1957.

Alec Baldwin embrasse la main de Betty White, à gauche, alors que Kate McKinnon, au centre, regarde sur scène lors de la 70e cérémonie des Emmy Awards au Microsoft Theatre le 17 septembre 2018 à Los Angeles.

Betty White, à droite, apparaît dans un sketch sur « Saturday Night Live » en 2010 avec Ana Gasteyer, à gauche, et Molly Shannon.

L’actrice Betty White pose à côté d’une figure de cire à son image lors d’un dévoilement chez Madame Tussauds à Hollywood le 4 juin 2012.

Betty White, à gauche, accepte le Life Achievement Award de Sandra Bullock lors de la 16e cérémonie des Screen Actors Guild Awards le 23 janvier 2010 à Los Angeles.

Distribution de « The Golden Girls »: Rue McClanahan, de gauche à droite, Estelle ., Bea Arthur et Betty White.

Betty White dans une scène de la comédie NBC « Off Their Rockers », diffusée pendant deux ans.

Zooey Deschanel, à gauche, et Betty White aux Emmy Awards au Nokia Theatre LA Live le 18 septembre 2011 à Los Angeles.

Wendie Malick, de gauche à droite, Jane Leeves, Valerie Bertinelli et Betty White acceptent un prix du public pour la comédie préférée de la télévision par câble pour « Hot in Cleveland » le 11 janvier 2012 à Los Angeles.

L’actrice Betty White arrive à la première de « You Again » de Touchstone Pictures au El Capitan Theatre le 22 septembre 2010 à Los Angeles.

Les anciens membres de la distribution du « Mary Tyler Moore Show » sont réunis pour le neuvième festival de télévision du Museum of Television and Radio à Los Angeles le 21 mars 1992. De gauche à droite, Gavin MacLeod, Valerie Harper, Cloris Leachman, Betty White et Ed Asner.

L’actrice Betty White se produit sur scène lors d’une cérémonie en l’honneur de Morgan Freeman en tant que récipiendaire du 39e AFI Life Achievement Award aux studios Sony Pictures le 9 juin 2011 à Culver City.

Betty White pose avec le Life Achievement Award dans la salle de presse lors de la 16e cérémonie des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium le 23 janvier 2010 à Los Angeles.

L’actrice Betty White, à gauche, et Ellen DeGeneres assistent à la 41e cérémonie des People’s Choice Awards au Nokia Theatre LA Live le 7 janvier 2015 à Los Angeles.

Ellen DeGeneres, à gauche, et Betty White s’expriment sur scène lors de la 41e cérémonie des People’s Choice Awards au Nokia Theatre LA Live le 7 janvier 2015 à Los Angeles.

Betty White assiste au 44th Beastly Ball du Greater Los Angeles Zoo Assn. au zoo de Los Angeles le 14 juin 2014.

Wendie Malick, de gauche à droite, Valerie Bertinelli, Betty White et Jane Leeves prennent un selfie le 27 mars 2015 à Studio City. TV Land a dédié une plaque en l’honneur de leur sitcom « Hot In Cleveland » sur la scène 19 du CBS Studio Center.

