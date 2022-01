Photos : Britney Spears pose nue

.

Britney Spears vit intensément l’indépendance, après s’être libérée de la tutelle de son père James Spears, qui pendant plus de 13 ans fut en charge des finances et des décisions de la chanteuse. Dans un post sur son compte Instagram, la pop star a partagé une séance photo provocante avec ses plus de 38,4 millions de followers.

« L’énergie d’une femme libre n’a jamais été aussi bonne », a-t-elle écrit lors du téléchargement des photos. Sur les images, elle apparaît totalement nue et quelques personnages couvrent ses zones les plus intimes pour éviter la censure du réseau social. La chanteuse a désactivé la possibilité de commenter, afin que ses fans n’aient pas pu exprimer leur réaction, cependant, la publication a rapidement dépassé les 2 millions de likes.

Dans une autre publication, l’artiste a ravi son public avec une vidéo posant en bikini. « C’est mon premier maillot de bain taille haute. Mon copain aime ça, mais je ne suis pas sûr. C’est très fou car on peut l’ajuster pour qu’il soit plus ou moins haut », a-t-il déclaré dans la publication où il pose en coquette pour l’objectif.

Après être redevenue une femme libre, la chanteuse s’est consacrée à profiter pleinement de sa vie, voyageant en avion privé vers des destinations paradisiaques avec son fiancé, Sam Asghari, 27 ans.

Ce n’est pas la première fois qu’il télécharge des images provocantes sur son Instagram. Il y a un peu plus de 3 mois, il a téléchargé une image similaire. « Jouer dans le Pacifique n’a jamais fait de mal à personne », a-t-il écrit.

Alors qu’auparavant, il avait cité Sofia Loren pour poser seins nus dans l’arrière-cour de sa maison. « Il existe une fontaine de jouvence, c’est votre esprit, vos talents, la créativité que vous donnez à la vie et aux personnes que vous aimez. Lorsque vous apprendrez à découvrir cette fontaine, vous aurez vraiment défié votre âge », a-t-il écrit.

La diva de la pop a exprimé qu’elle est heureuse et amoureuse de son petit ami, qu’elle envisage d’épouser.

« Ce bel idiot a non seulement été avec moi dans les pires et les meilleurs moments de ma vie, mais c’est aussi un excellent cuisinier », a-t-elle écrit.

Sur le plan familial, l’artiste a rompu les relations avec ses parents, déclarant qu’avec tout ce qu’ils lui ont fait, ils devraient être en prison.

«Cela m’étonne toujours chaque jour quand je me réveille à quel point ma famille et ma tutelle ont pu faire ce qu’ils m’ont fait. C’était dégradant et immoral. Sans parler de toutes les mauvaises choses qu’ils m’ont faites pour lesquelles tout le monde devrait être en prison. Oui, y compris ma mère qui va à la messe. Avant, je gardais ma bouche fermée pour qu’il y ait la paix dans la famille, mais pas cette fois. Je n’ai pas oublié!! et j’espère que ce soir, ils lèvent les yeux et comprennent exactement ce que je veux dire », a-t-il écrit.