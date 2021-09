Photos: Cristiano Ronaldo laisse les fans de Manchester United souriants – Man United News And Transfer News

in

Les images sont finalement tombées de la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, “signant” son contrat et il est sûr de dire que les fans l’adorent.

Ole Gunnar Solskjaer, comme pour toutes les signatures, était évidemment présent pour le moment et son bonheur ne fait aucun doute non plus.

Le légendaire Norvégien a sauté sur l’occasion de signer Ronaldo cet été après qu’il soit apparu qu’il cherchait un nouveau défi.

La Juventus était également ouverte à la vente et Manchester City semblait même sur le point d’obtenir la signature sensationnelle du Portugais à un moment donné.

Heureusement, les fans de United n’ont jamais eu à vivre ce cauchemar et à la place, ils ont pu voir des images comme celles ci-dessous.

Voilà pour les 4 prochaines années pic.twitter.com/mt7Bnn2Rho – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 9 septembre 2021

Une ambiance tout simplement 🤝 @Cristiano #MUFC | #RonaldoRetours pic.twitter.com/o0ifX9vpI0 – Manchester United (@ManUtd) 9 septembre 2021

Ronaldo apportera sans aucun doute une puissance de feu à une équipe qui comprend déjà Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Bruno Fernandes et Edinson Cavani.

Les buts ne devraient pas être un problème cette saison, bien que certains fans soient préoccupés par les options de Solskjaer au milieu de terrain et les lignes d’approvisionnement des attaquants passionnants susmentionnés.

Scott McTominay et Fred ont souvent été le partenariat préféré au milieu de terrain et la paire a parfois eu du mal la saison dernière.

Paul Pogba ne devrait plus figurer de la gauche car il y a maintenant beaucoup d’options à ce poste.

Donny van de Beek s’attend également à plus de minutes cette saison et il est fort probable qu’il les place au milieu de terrain plutôt que de rétrograder Bruno.