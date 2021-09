Photos: Cristiano Ronaldo s’entraîne à nouveau avec Man United pour la première fois depuis son retour – Man United News And Transfer News

in

Cristiano Ronaldo a organisé sa première séance d’entraînement aujourd’hui à Carrington, avant de possibles deuxièmes débuts pour Manchester United.

Le joueur de 36 ans est arrivé à Manchester jeudi après avoir battu le record international de buts marqués avec le Portugal.

Ronaldo a rencontré le patron Ole Gunnar Solskjaer dans le bureau du manager aujourd’hui avant d’être présenté aux joueurs qui s’entraînent actuellement.

Les Portugais ont un certain nombre de jours pour s’entraîner et se préparer pour l’affrontement contre Newcastle United à Old Trafford.

Sur Instagram, Fabrizio Romano a révélé les détails de la structure de paiement de l’accord entre United et la Juventus.

« Manchester United paiera 15 millions d’euros garantis à la Juventus pour la signature de Cristiano Ronaldo… mais dans cinq ans. 3 M€ par an jusqu’en 2026, donc en cinq tranches différentes. D’accord.”

« Des ajouts de 8 millions d’euros sont également inclus dans l’accord entre la Juve et Man Utd. 5 M€ potentiellement faciles à atteindre, 3 M€ plus compliqués. “

Les fans de United seront impatients de voir leur homme vedette revenir dans une chemise rouge.

Même à 36 ans, Ronaldo a l’air plus en forme que jamais et est taillé sur mesure pour la Premier League.

Solskjaer espère que son arrivée pourra augmenter le niveau de toute l’équipe et augmenter ses chances de gagner de l’argenterie dans cette campagne.