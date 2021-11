Photos d’Ana Parra adolescente

Ana Parra / Instagram Ana Parra a mis le public dans sa poche après son passage par EXATLON

Ana Parra a clairement indiqué avec sa participation à la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, qu’elle est une athlète de haut niveau, née pour briller.

Et bien que son amour pour le sport soit en elle depuis son plus jeune âge, une autre de ses grandes passions, depuis qu’elle a été découverte par une reine coach dans sa ville natale de Séville, dans le sud de la Colombie, est le mannequinat.

Et en fouillant dans le coffre des souvenirs de l’ingénieur civil, il y a quelques photos de ces jours d’adolescence, dans lesquels l’athlète a commencé à faire ses pininos comme modèle, ce qui a impressionné ses disciples, car la beauté de l’athlète toujours intact, mais sa silhouette est beaucoup plus travaillée, le travail de son dévouement à la gym.

Cette photographie, que nous partageons ici, de l’époque où Ana Parra n’avait que 17 ans, est pour ses fans un immense trésor que la Colombienne elle-même a postée sur son Instagram il y a près de cinq ans, s’est impressionnée par son visage d’adolescente.

« Ce #tbt❤️ ce visage de fille quel beau moment 😍 », était le commentaire avec lequel l’ex-athlète d’EXATLON a partagé la publication, dans laquelle on la voit porter un bikini dominto, avant d’être célèbre, sans savoir à l’époque tout le succès que la vie l’attendait.

Malgré la belle image, il n’atteignait à l’époque que 324 « j’aime », car son bataillon de fans était très petit, rien à voir avec ses désormais 145 000 followers, qui continuent de grandir chaque jour.

Les commentaires des fans d’Ana Parra qui ont vu la photo ont tout de suite exprimé toutes sortes de beaux messages pour le mannequin.

« Tu es toujours le même !!! Un câlin », « tout aussi beau », « Précieux et demi 😍😘😘 », « tu étais belle aussi depuis que tu étais jeune », étaient quelques-uns des messages partagés par les followers de la star de l’équipe Bleue.

Et dans ses beaux souvenirs d’Instagram, Ana a également quelques photos, déjà âgée de 18 ans, des jours de 2014, dans lesquels elle a tenté de remporter la couronne de son département dans un règne de beauté pour concourir dans Miss Colombie, où sur cette occasion Ariadna Gutiérrez a gagné.

À propos de ce moment de sa vie, Ana a récemment assuré dans une interview avec Heavy.com, qu’en dépit de n’avoir plus rien sur le podium final, elle a apprécié le moment.

« Je pense que je n’étais pas aussi préparé que possible, car j’étais très petit (jeune), mais j’ai apprécié l’expérience et j’ai tout apprécié », a déclaré la désormais célèbre athlète, qui garde sans aucun doute intacte sa beauté et ce regard transparent qui enchante tellement ses fans.

Dites-nous comment Anita Parra vous a semblé adolescente. ̉Pensez-vous que beaucoup de choses ont changé?

