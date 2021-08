Photos d’archives exclusives des studios AIR Montserrat ⋆ 10z viral

Avant la sortie du documentaire d’Universal Pictures Content Group Sous le volcan, ComingSoon lance cinq photos d’archives exclusives des studios AIR de Sir George Martin à Montserrat, que vous pouvez consulter dans la galerie ci-dessous !

Sous le volcan “suit l’ascension et la chute d’AIR Studios Montserrat, qui a été créé par Sir George Martin (également connu sous le nom de cinquième Beatle car il a produit plusieurs de leurs succès).”

Le documentaire raconte l’histoire vraie de la façon dont « les plus grands artistes d’enregistrement du monde ont créé de la musique et un mythe qui ont défini une époque » sur une île isolée des Caraïbes « à l’ombre d’un volcan actif », selon le journal officiel.

Les studios AIR de Sir George Martin à Montserrat ont été le berceau de méga-hits tels que “Every Breath You Take” de The Police, “Rio” de Duran Duran, “Money for Nothing” de Dire Straits et plus encore. Comme le synopsis se poursuit, “pendant une décennie, AIR Montserrat a servi de toile de fond à des événements monumentaux de l’histoire de la musique, notamment la dissolution de The Police, la réunion des Rolling Stones et la revitalisation de Paul McCartney après le meurtre tragique de John Lennon. . Après une décennie de succès et au sommet de sa popularité, le studio a été détruit lorsque l’île a été frappée par une série de catastrophes naturelles dévastatrices.

Réalisé par Gracie Otto et co-écrit par Otto, Cody Greenwood et Ian Shadwell, Universal Pictures Content Group sortira Sous le volcan À la demande et numérique le 17 août 2021.