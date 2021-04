Photos de All the Looks – WWD

Les Oscars 2021 ont apporté le retour du tapis rouge en personne, et avec lui, les célébrités ont sorti une gamme de looks haute couture hors du commun.

Des nominés et des célébrités comme Andra Day, Zendaya, Regina King, Carey Mulligan, Leslie Odom Jr., Daniel Kaluuya et bien d’autres ont assisté à la cérémonie de remise des prix vêtus de pièces personnalisées, couture ou prêt-à-porter du défilé printemps 2021.

Day, qui est nominée pour la meilleure actrice pour son rôle titulaire dans «Les États-Unis contre Billie Holiday», portait une robe Vera Wang en métal doré personnalisée qui ressemblait à la statue d’Oscar. Le look de Day a joué sur le thème de l’or de la nuit, qui a également été vu sur Mulligan dans un haut et une jupe à paillettes dorées couture Valentino printemps 2021 et sur Odom Jr. dans un costume Brioni or ton sur ton.

Zendaya a également choisi la voie personnalisée pour les Oscars 2021, vêtue d’une robe jaune fluo à découpes conçue par le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Picciolo. La candidate de la meilleure actrice, Vanessa Kirby, portait également une robe sur mesure pour la cérémonie de remise des prix: une robe Gucci rose pâle à découpes avec une traîne dramatique.

Les nominés masculins ont poursuivi la tendance de la saison des récompenses des looks du tapis rouge pour hommes aux Oscars 2021. Le tapis rouge a vu des personnalités comme LaKeith Stanfield dans un look Saint Laurent personnalisé d’inspiration rétro, Colman Domingo dans un costume Versace rose vif et Kaluuya dans un costume à double boutonnage Bottega Veneta resort 2021.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir des photos de tous les looks du tapis rouge aux Oscars 2021.

En savoir plus ici:

Dans les coulisses de la robe des Oscars Louis Vuitton de Maria Bakalova

Comment regarder les nominés aux Oscars 2021

Tous les gagnants aux Oscars 2021

REGARDER: À l’intérieur d’une étrange Fashion Week de Paris printemps 2021