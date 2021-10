Photos de Chelly Cantú embrassant un homme

Exatlon États-Unis / Instagram Chelly Cantú est très amoureuse

Il ne fait aucun doute que Chelly Cantú a toutes les raisons d’être heureuse. C’est non seulement une femme accomplie au niveau sportif, où elle compte un long palmarès, dont son triomphe lors de la première saison d’Exatlon États-Unis et sa gymnaste olympique à Pékin 2008, mais aussi en matière de petit cœur.

Et cette fois un couple de photos d’amour dans lesquelles la Mexicaine de 30 ans est vue en train d’embrasser tendrement un beau monsieur, avec la silhouette d’un bodybuilder, déferle sur ses réseaux sociaux.

Sur l’une des photographies, on voit l’athlète embrasser l’entraîneur Luis Tuzo, vêtu seulement d’un slip rouge, alors qu’il l’embrasse par le torse, et le monsieur sourit plein de fierté.

«Aujourd’hui, une autre compétition arrive, où vous améliorerez le passé et apprendrez pour l’avenir. Tu as tout fait d’incroyable, je t’admire pour ta discipline et ta volonté si incroyable, que tu as du succès aujourd’hui parce que tu le mérites”, était le commentaire avec lequel Chelly accompagnait la photo, avant une compétition dans laquelle l’athlète. « Pour profiter au maximum de la journée… ensemble, nous sommes plus forts. “.

Le monsieur n’est ni plus ni moins que le mari de Chelly, un expert en disciplines sportives, avec qui il a sa propre salle de gym, et avec qui l’animateur EXATLON a presque une décennie d’histoire d’amour.

« Je suis extrêmement fier de vous, de votre discipline, de votre persévérance et de votre dévouement à ce que vous aimez. Je sais que ce que vous proposez vous réalisera. Félicitations d’être un exemple pour les autres, de continuer à récolter les fruits de qui vous êtes et pas seulement dans cet environnement, mais aussi en tant que fils, ami, mari, etc. “, a ajouté le Mexicain dans une autre photographie, louant son roi cœur, et promettant d’être à tes côtés pour toujours. “Dieu continue de vous donner la santé, les joies, le travail, les objectifs et les rêves, je continuerai à vous soutenir, à me battre avec vous pour réaliser nos rêves. Continuer à travailler dur pour nos objectifs et nos rêves de vivre une vie incroyable. Je t’aime! Merci de vouloir vivre ta vie à mes côtés et de vouloir tout apprendre ensemble, dans la santé et la maladie, dans la pauvreté et la richesse ; Et tout le reste. Toujours à tes côtés!!!”.

Le mari de Chelly n’est pas resté en arrière et a également dédié de beaux mots à sa femme, où il a souligné à quel point il était spécial de l’avoir à ses côtés en tant que partenaire de vie.

“Amour. Sans aucun doute, cette année a été une année de hauts et de bas, de situations extrêmement heureuses mais aussi très tristes. Une année difficile où la vie et certaines circonstances nous mettent à rude épreuve en couple. Aujourd’hui, je veux remercier Dieu de nous avoir fait coïncider et de nous avoir rejoints dans le mariage. Aujourd’hui, je vérifie que les réalisations et les triomphes de chacun nous appartiennent à tous les deux », a déclaré Tuzo à Chelly.

« Les trébuchements, les erreurs et la tristesse, nous nous battrons toujours ensemble. Aujourd’hui, je sais sans aucun doute qu’ensemble nous sommes plus forts et nous avancerons toujours. Aujourd’hui, je veux te dire que je t’aime plus que jamais et que tu es sans aucun doute la meilleure et la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Aujourd’hui, je veux réaffirmer mon engagement envers vous, que je serai dans les bons et les mauvais moments, que vous ne douterez jamais de mon amour et de mon affection. Je veux que vous gardiez toujours à l’esprit que je serai là pour vous à tout moment. Ces fins à vos côtés que nous avons enfin pu partager et apprécier, ont vraiment été les meilleures que nous ayons jamais eues. Je veux demander à Dieu de continuer à vous bénir avec la santé, la sagesse et de toujours vous protéger. Aujourd’hui, je veux vous dire que je remplirai toujours notre phrase : “Toujours à vos côtés”, a ajouté le mari de l’athlète.

“Je t’aime car tu n’as pas d’idée et cela nous fait avoir la plénitude. Vive notre amour et notre affection ! Que notre mariage soit le plus beau de la planète. Vous êtes ma plus grande admiration, motivation et vous êtes vraiment la plus belle chose sur terre. Merci d’exister simplement”, a conclu le culturiste.

