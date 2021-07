Photos de Chelly Cantú en bikini

in

Telemundo Chelly Cantú est le premier vainqueur d’Exatlon USA, et est également reporter pour la cinquième saison.

Chelly Cantú est de loin l’un des personnages les plus appréciés d’EXATLON au cours de ses différentes saisons, non seulement après avoir remporté la première, mais aussi parce qu’il a réussi à gagner le cœur des téléspectateurs avec sa douceur et son bon rôle de co-animateur. du spectacle.

Mais en plus de ces références, l’ancienne gymnaste olympique, qui a concouru à Pékin 2008, impressionne également ses fidèles abonnés sur les réseaux avec sa silhouette enviable, comme elle a pu le faire récemment.

Chelly a montré qu’elle n’avait rien à envier aux mannequins les plus célèbres de la planète, et pourrait facilement devenir l’égérie des marques de maillots de bain.

La Mexicaine a posté quelques photos en bikini sur son Instagram, où elle se vantait de ses charmes, faisant exploser ses fans avec des messages pleins d’éloges pour son anatomie et sa personnalité.

Curieusement, Chelly a mentionné dans sa première image qu’elle n’est pas une femme à poser et que les meilleures photos lui viennent naturellement, un fait qu’elle a vérifié avec son bas de bikini.

« Si tu vas me demander de poser pour une photo, alors tu es avec la mauvaise personne 🤷🏽‍♀️ Le naturel, c’est mon truc 😜 », a commenté Chelly sur son réseau social, où l’on peut la voir allongée sur le ventre. le sable. “Qui d’autre voudrait des photos incroyables mais elles ne sortent tout simplement pas 😪? Levez la main si vous vous identifiez ✋🏽 Merci @ nicole.rdguez pour les photos 😌 #latina #mexicangirl #beach #dominicanrepublic #sealife #sea ”.

L’un de ses followers a été tellement impressionné par la beauté et la silhouette du vainqueur EXATLON qu’il n’a pas pu cacher ses sentiments : « CUERPOWER !! Tu es divine !!! Quel beau corps Chely salutations ❤️❤️❤️ ».

D’autres phrases telles que “super jolie”, “Wow”, “beau”, “Comme mignon” et “tu es divine” faisaient partie de la gamme de commentaires avec lesquels les fans de l’athlète sont sortis.

Certains ont même souligné que si Chelly est belle à l’extérieur, sa beauté intérieure et sa personnalité sont bien plus belles.

“Tu es jolie en tout cas Chelita, que Dieu prenne soin de toi et te bénisse pour ta simplicité”, a déclaré un adepte du co-animateur de la cinquième saison d’EXATLON.

Mais les photos brûlantes de Cantú ne se sont pas arrêtées là. La jeune femme a partagé une autre paire d’images, vêtue d’un minuscule bikini à imprimés géométriques, qui affichait ses abdos en acier, et d’un rouge, avec lequel le Mexicain en a profité pour envoyer un message inspirant.

« Souriez que la vie continue Une fois que vous aurez atteint l’âge légal, assumez la responsabilité de votre bonheur, car personne ne s’inquiétera de le faire mieux que vous… alors mettons-nous au travail que la carrière est longue. #latina #mexicangirl #beachlife #solplayayarena #smile », a commenté la belle jeune femme.

