Photos de Denisse Novoa avant EXATLON

Denisse Novoa, Exatlon

Denisse Novoa est l’un des visages les plus célèbres de l’histoire d’EXATLON. Et malgré le fait que la Mexicaine ne soit plus dans la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, ses centaines d’adeptes et toute l’histoire qu’elle a faite sur les circuits de l’émission, la rendent très difficile à oublier.

L’athlète de Veracruz, expulsée de la compétition en République dominicaine, a réussi à convaincre le public par son charisme, ses remerciements et son talent, sans oublier sa beauté, admirée et saluée par ses fans.

Et si aujourd’hui Denisse ressemble à une athlète accomplie, et il y en a qui la comparent même à des mannequins de maisons reconnues, il y a quelques années, à la fin de son adolescence, la femme Veracruz a également enchanté ses fans avec son style.

En creusant un peu dans les réseaux sociaux de la Mexicaine, devenue célèbre lors de la troisième saison d’Exatlón, où elle est allée très loin, bien qu’elle n’ait pas été la gagnante du concours, on a pu trouver plusieurs photos saisissantes de Denisse, dignes de collection. .

Les belles photos de la jeune femme, née au Mexique, mais qui après le divorce de ses parents a déménagé à Miami, où elle a travaillé dans un hôtel, montrent que sa beauté et son talent l’ont toujours accompagnée.

L’athlète elle-même a déclaré qu’il y avait un avant et un après dans sa vie, après être passée par EXATLON, et sans aucun doute ses photos témoignent également des changements que la Mexicaine a connus au fil des ans.

Dès son plus jeune âge, Denisse est non seulement devenue une passionnée de gymnastique, de natation, de football, de basket-ball et même de golf, mais elle a également eu un esprit aventureux.

Cet esprit est précisément ce qui l’a amenée à visiter différents pays du monde et à connaître toutes sortes d’endroits, dont l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis et les Pays-Bas, entre autres, comme l’attestent ses photos.

Après avoir quitté EXATLON, Dennise s’est consacrée à voyager à travers le Mexique, où elle découvre davantage les merveilles que son beau pays a à offrir.

Nous vous laissons ici plusieurs de ces reliques photo, qui pour de nombreux fans du Mexicain qui n’ont pas fouillé sur l’Instagram de l’athlète gâté avaient été presque cachées.

