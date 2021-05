Photos de Denisse Novoa d’Exatlon lorsqu’elle était bébé

Telemundo EXATLON: La photo de Denisse Novoa enfant qui touche tout le monde

Denisse Novoa consent constamment aux centaines de milliers d’adeptes fidèles qu’elle a mis dans sa poche avec son passage à EXATLON, qui malgré son expulsion surprise, continuent de lui vouer amour et beaucoup d’admiration.

Et dans le long album de photographies que l’athlète de haut niveau a partagé avec ses fans, il y a une photographie en particulier qui ne cesse de voler la vedette.

C’est une image tendre, capturée il y a environ 25 ans, dans laquelle la “Pantera Novoa” peut être vue dans ses premiers mois de vie. La belle photo de bébé Denisse, montre que dès son plus jeune âge, le Mexicain était déjà un expert pour poser pour la caméra.

L’image en question a été postée par Denisse elle-même sur son compte Instagram, et là, elle s’est moquée de la façon dont elle cherchait la photo, avec un froncement de sourcils, mais avec ses beaux yeux profonds.

«Regard sur ñé…. dès le premier jour 😏👶🏻 », était le commentaire avec lequel l’ancien concurrent de l’EXATLON accompagnait la photo susmentionnée, qui touchait sans cesse les fans de la femme de 26 ans de Veracruz. #FlashBackFriday #BabyMe #Mexico # Circa96 #Veracruz #Neverlikeedclothes ».

Dans son message, Denisse Novoa a également révélé que lorsqu’elle était enfant, elle n’aimait pas porter de vêtements.

Dans son album photo, il y a une autre image digne de collection, où l’athlète apparaît déjà un peu plus âgée, à côté de son frère, à qui elle a dédié de beaux mots.

Après son expulsion de l’émission Telemundo, le “Pantera” a montré à ses fans qu’il s’était réfugié dans sa famille et lors de promenades à travers son beau Mexique, pour laisser derrière lui la tristesse provoquée par son départ surprise.

Denisse a partagé plusieurs images de ses jours post-EXATLON, qui la montrent calme, sereine et surtout, dévouée à l’exercice, qui est sa grande passion.

“Rien de mieux que d’être touriste dans son propre pays! … Plus je voyage à l’intérieur du Mexique, plus sa beauté me surprend 😍🇲🇽”, a été l’un des nombreux messages qu’il a postés sur ses réseaux, où il a voulait continuer à communiquer constamment avec son public, qui ne cesse de lui crier qu’elle lui manque dans la «compétition la plus féroce» de la planète.

