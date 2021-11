Photos de Giselle Blondet enfant

. Vous ne croirez pas à quoi ressemblait Giselle Blondet quand elle était enfant

Giselle Blondet est l’une des personnalités de Nuestra Belleza Latina qui a su gagner l’affection du public tout au long des différentes saisons de la téléréalité.

Et si ses fidèles fans sont généralement touchés par la personnalité adorable de la Portoricaine de 57 ans, cette fois la production de l’émission de télévision Univisión a fait fondre de tendresse les fans de la Portoricaine.

Nuestra Belleza Latina a partagé une belle photo des années d’enfance de Giselle sur son compte Instagram officiel, la comparant avec son temps actuel, et la vérité est que ses abonnés ont convenu que le visage de bonne fille de Giselle a toujours été présent en elle.

Avec la phrase « Comment ça a commencé… comment ça se passe », la publication a partagé la photo de Giselle Blondet enfant, où elle est belle, avec une petite robe en dentelle mais avec le même look qui jusqu’à aujourd’hui enchante tant ses followers .

« Depuis que nous sommes petits, notre @giselleblondet a volé nos cœurs. 🥰️💜 #NuestraBellezaLatina », a ajouté Nuestra Belleza Latina dans sa publication, faisant ne pas attendre longtemps les réactions.

« Que Bella mi Giselle 💚 Depuis que je suis une fille, une beauté ❤️❤️ Beaucoup de succès et de bénédictions 🙏😘😘 », « PORTO RICO TOUJOURS FIER DE GISEL …… Une des toutes premières actrices de Porto Rico !!!!!!! !!! 👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ”,“ Toujours belle et très simple 😘😘🙏🙏 ”, étaient quelques-uns des commentaires faits avant la belle photo.

« Belle ♥️ et talentueuse comme toujours 👏👏👏 », « son beau visage n’a rien changé » et « vous êtes une femme très simple, décente comme une enfant et jusqu’à maintenant… Que Dieu vous bénisse », ont commenté d’autres followers.

Et c’est que Giselle a non seulement conquis le cœur de ses followers grâce à sa douceur et son charme, mais elle s’est aussi révélée être une femme aux multiples facettes, prête à relever n’importe quel défi.

C’est ainsi qu’elle lui a laissé voir il y a quelques semaines à peine, quand, en raison des problèmes de santé dont souffrait Alejandra Espinoza, la Portoricaine l’a remplacée dans son rôle d’animatrice, faisant un travail de 100 points, dans un programme qu’elle adore et qu’il aime comme un fils.

« Il est comme mon bébé… », a déclaré Giselle à propos de NBL, dans une interview à La Opinion, où elle a mentionné qu’elle adorait avoir fait du travail de pom-pom girl dans l’émission.

« Revenir à la direction de » Nuestra Belleza Latina « est très excitant pour moi, tout le monde sait que j’aime être avec les filles, les soutenir, les serrer dans leurs bras dans ces moments difficiles et le spectacle me fascine », a déclaré Blondet, montrant qu’elle était prête à aider son amie Alejandra Espinoza.

« Le plus important, c’est que je suis heureux de soutenir Alejandra, ma première reine, je l’ai toujours soutenue, depuis le premier jour, je lui ai toujours dit qu’elle pouvait compter sur moi », a déclaré la Portoricaine. « C’est une opportunité que la vie me donne pour ça, de lui montrer que je suis là. Je suis sûr qu’elle ira bien, que nous la retrouverons bientôt ».