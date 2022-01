Photos de la fête du football en Géorgie

Dans un match de championnat national qui a commencé très lentement pour les deux équipes offensivement, la Géorgie no 3 et la no 1 Alabama ont accéléré le rythme en deuxième mi-temps. Mais les Bulldogs sont arrivés en tête, battant le Crimson Tide, 33-18, lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire de lundi soir à Indianapolis.

Non seulement ce championnat était une première pour Kirby Smart en tant qu’entraîneur-chef de la Géorgie, mais c’était aussi le premier titre des Bulldogs depuis 1980 et la première victoire de Smart contre son ancien patron, l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban.

Alors que le Crimson Tide a à peine accumulé plus de verges offensives dans l’ensemble, Georgia a confortablement remporté le match au sol. Et un touché tardif couplé à un pick-six parfaitement chronométré, les Bulldogs ont finalement dominé l’Alabama, et la meilleure équipe tout au long de la saison de football universitaire a remporté le trophée.

Voici un aperçu de quelques superbes photos de célébration de la soirée des Bulldogs.

