Photos de la foule ⋆ .

Cela a semblé être un pas important vers la normalité post-pandémique: l’Orchestre philharmonique de Los Angeles s’est produit samedi soir au Hollywood Bowl devant un public en direct.

Avant le concert, l’entrée au Bowl bourdonnait de joie, d’optimisme et d’un peu de méfiance persistante alors que les détenteurs de billets masqués – les travailleurs de première ligne et essentiels et leur famille et amis, tous les bénéficiaires de billets gratuits – se sont réunis pour découvrir de la musique live dans le cadre d’un large public pour la première fois depuis plus d’un an. Avec des masques abaissés brièvement pour une photo socialement distante, ils représentent certains des visages de la foule et les histoires qu’ils ont apportées au Bowl.

Vous pouvez trouver notre autre couverture de la fermeture historique et de la réouverture touchante dans notre galerie d’histoire du Hollywood Bowl.

::

Marissa Fontanilla, à gauche, son fils Gregory Fontanilla et sa sœur Tere Cayamanda.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Marissa Fontanilla, 65 ans, a remporté une tombola au travail pour le concert gratuit de samedi. En tant qu’infirmière spécialisée dans la santé des employés au Torrance Memorial Medical Center, Fontanilla a passé les derniers mois à vacciner ses collègues. «C’est facile», dit-elle, mimant le coup de feu dans un bras. Elle a assisté au concert avec son fils, Gregory Fontanilla, 27 ans, et sa sœur, Tere Cayamanda, 61 ans. «Je suis tellement excitée. Quelle année nous avons eue », a déclaré Fontanilla. «C’est bien d’avoir un contact social. Nous ne sortons pas depuis plus d’un an.

::

Grecia Serrano et son frère, Fernando Serrano.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Grecia Serrano, 27 ans, résidente de South Gate, a assisté au concert avec son frère, Fernando Serrano, 19 ans. Directrice de programme pour l’un des sites de Los Angeles du LA Phil’s Youth Orchestra, Serrano est une musicienne qui joue de la contrebasse. “Je suis vraiment excité. Je pense que lorsque le LA Phil sera là-bas, cela signifie que YOLA finira par y revenir aussi », a-t-elle déclaré. «Eroica» de Beethoven est l’une de ces très belles pièces à écouter, surtout en direct. Je suis ravi d’entendre les musiciens car ils doivent être vraiment heureux de jouer des harmonies ensemble. J’espère qu’ils s’amusent beaucoup. »

::

L’infirmière chirurgicale Kami Kaur et ses fils, Jasdeep Singh, à gauche, et Simran Singh.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Kami Kaur, 53 ans, était au concert avec ses fils Simran Singh, 27 ans, et Jasdeep Singh, 26 ans. Kaur est infirmière en chirurgie au Kaiser Permanente de Lancaster, et samedi soir, c’était la première fois qu’elle et ses fils assistaient à un concert au Bol. «J’adore la musique, donc j’étais excitée parce que c’est une expérience unique pour nous», a-t-elle déclaré. «L’année dernière a été très chargée et stressante. … Parfois, les gens pensent que ce n’est pas grave, mais pour nous, c’est le cas. Aujourd’hui, c’est comme des vacances pour nous. Nous sommes descendus ici et avons marché et visité le centre-ville. C’est comme une journée plus normale, une très bonne expérience.

::

Sandra Weiser avec son mari, Bernard, et son fils Cameron.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Sandra Weiser, 56 ans, travaille dans l’unité COVID-19 de Kaiser Permanente à Woodland Hills. Elle a assisté au concert avec son mari Bernard Weiser, 65 ans, et son fils Cameron Weiser, 24 ans. «C’est spécial, réconfortant, plutôt émouvant, car nous avons travaillé si dur toute l’année», a-t-elle déclaré. «C’est aussi un peu étrange parce que nous avons été si isolés. Vous savez que nous étions tellement terrifiés et effrayés pour nos familles, pour nous-mêmes, pour tous les patients qui entraient qui étaient si malades, des gens qui ne pouvaient plus respirer et qui mouraient. Donc en ce moment, c’est encore un peu inconfortable parce que nous avons traversé tellement de choses. C’est un peu angoissant. Je pense que ce soir va être très émouvant.

::

Ria Magtanong.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Ria Magtanong, 37 ans, est infirmière au Torrance Memorial Medical Center. La résidente de Long Beach a déclaré qu’elle était déjà allée au Hollywood Bowl avec ses enfants, mais samedi soir, c’était différent. «C’est incroyable», a-t-elle déclaré à propos de la façon dont LA Phil reconnaissait les travailleurs de première ligne et du nombre de personnes qui s’étaient «réunies pour lutter contre cette pandémie».

«Le nombre de patients atteints de COVID diminue considérablement, ce qui fait du bien», a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas sorti comme ça depuis longtemps, et pouvoir le faire dans un cadre qui me semble sûr parce que nous sommes tous dehors et que nous portons des masques, c’est vraiment agréable.»

::

Rose Cooper, à gauche, Nadine Koerner et Louise King.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Louise King, 81 ans, est infirmière et gestionnaire de cas au Torrance Memorial Medical Center. Elle a assisté au concert de samedi avec des amis de longue date Nadine Koerner, 79 ans, et Rose Cooper, 87 ans. Ils sont allés au Bowl ensemble souvent avant la pandémie.

«C’est fabuleux d’être absent», a déclaré King. «Je suis sorti deux fois aujourd’hui. Je suis allé déjeuner avec des amis et maintenant ce soir! C’est une bonne journée. C’est toujours excitant d’être ici. Il y a juste un sentiment d’excitation tout le temps. Je le ressens à chaque fois que j’entre. “

::

Jose Morales.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Jose Morales, 41 ans, résident de Los Angeles, est un technicien d’électrocardiogramme Cedars Sinai. «J’adore cet endroit», dit-il. «Être de retour est génial. Revenir petit à petit à la normale – surtout ici – est un gros problème. Nous avons vécu beaucoup de choses. Honnêtement, je pense que ce sera un peu bizarre au début, mais une fois que tout aura commencé, cela commencera à se sentir un peu plus normal.

::

Tracy Hild, à l’extrême droite, se tient à côté de son mari Gary Hild. À gauche se trouvent sa fille Sydney Hild et son petit ami, Bradley Smith.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Tracy Hild, 56 ans, de Santa Clarita est gestionnaire aquatique à Castaic Lake et EMT. «C’est agréable d’être de nouveau dans la communauté et de revenir à la musique», a-t-elle déclaré. Hild a assisté au concert avec son mari Gary Hild, 56 ans, sa fille Sydney Hild, 24 ans, et le petit ami de Sydney, Bradley Smith, 22 ans.

::

Suzanne Goulet, à gauche, Joseph Fenno et Celeste Florentin.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Suzanne Goulet, 61 ans, résidente de Reseda, bénévole au Projet Angel Food. Elle a amené sa fille, Celeste Florentin, 30 ans, et son gendre, Joseph Fenno, 51 ans, au concert. «Je viens depuis que je suis au lycée», a déclaré Goulet. «C’est donc une grande partie de la vie de notre famille. Je pense que je vais être époustouflé ce soir.

Florentin a ajouté: «Ma mère m’amène ici depuis que je suis in utero, donc c’est une si grande partie de nos vies et c’est incroyable d’être de retour. Ça me manque.”

::

Cesar Arredondo attend un ami sur un banc partiellement enveloppé de plastique pour assurer la distanciation sociale.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Cesar Arendondo, 55 ans, résident de Los Angeles, a assisté au concert de samedi avec un ami. Il s’est fait vacciner contre Johnson & Johnson il y a environ un mois et était heureux que la Californie soit un chef de file en matière de vaccinations. «C’est une excellente façon de célébrer l’assouplissement des protocoles», a-t-il déclaré. «Nous allons là-bas pour obtenir un peu de la normale que nous avions l’habitude d’avoir, et quelle excellente façon de le faire avec de la musique et avec maestro [Gustavo] Dudamel.

::

Virginia Madrigal et Douglas Madrigal.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Les résidents de Studio City, Douglas et Virginia Madrigal, âgés respectivement de 79 et 77 ans, sont des abonnés réguliers du Hollywood Bowl, habitués à y passer leurs nuits d’été. Le couple a reçu des billets par le biais de la banque alimentaire Project Angel Food, où Virginia fait du bénévolat. «Je me sens libre», dit-elle. «L’année dernière, il n’y avait pas de Hollywood Bowl et c’était comme si tout mon été était terminé. C’était horrible. Venir ici ce soir me dit vraiment que les choses vont mieux.

::

Andi Gibson.

(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Andi Gibson, 42 ans, résident de Pasadena, est un acteur qui a assisté au concert à l’invitation d’un ami bénévole pour Project Angel Food. «Je n’ai pas été aussi excitée de venir au Bowl depuis très longtemps», a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard: «Je pense que c’est une belle façon de rendre hommage à toutes les personnes importantes qui nous ont aidés à survivre au cours de la dernière année. “

