Photos de la nouvelle Miss Univers Inde sans maquillage

. À quoi ressemble Miss Univers Harnaaz Sandhu sans maquillage ?

Dans la nuit du dimanche 12 décembre, Harnaaz Sandhu est devenue une tendance mondiale, après avoir été choisie comme nouvelle Miss Univers.

Et tandis que les fans de la belle reine, qui a enchanté par son visage énigmatique, son regard profond et ces traits qui la font ressembler à une petite poupée d’Aladin, n’arrêtent pas de commenter la beauté de Miss Univers, quelques photos d’elle donnent beaucoup de choses à dire.

Dans le compte Instagram de la belle représentante de l’Inde, il y a plusieurs photographies de la reine de 21 ans sans maquillage, qu’il ne faut pas croire, car la reine est si belle ou même plus que sans être produite.

La nouvelle Miss Univers, née à Chandigarh, en Inde et qui est une actrice et influenceuse en faveur de l’autonomisation des femmes, a volé toutes sortes de messages avec ses photos naturelles, où bon nombre des plus de 1,2 million d’adeptes qu’elle a sont allés chercher les photos pour la voir le visage lavé.

Harnaaz Sandhu a participé à Miss Diva 2021, où elle a conquis le groupe qui lui a permis de représenter l’Inde dans Miss Univers, et elle est également une fidèle amoureuse du yoga, de la danse, de la cuisine, de l’équitation et des échecs.

Avec sa phrase préférée : « Des choses merveilleuses arrivent à ceux qui n’arrêtent pas de croire, d’essayer, d’apprendre et d’être reconnaissants », la Miss Univers d’aujourd’hui est déterminée à écrire l’histoire et à pouvoir utiliser sa voix pour faire passer un message afin que les gens se fassent confiance.

Un détail au-delà de son indéniable beauté qui a enchanté la jeune femme au gala du couronnement de Miss Univers, c’est qu’elle a révélé son talent pour imiter les bruits d’animaux, et qu’elle a touché en faisant des bruits de chaton.

Miss India a été couronnée gagnante du concours, tandis que Miss Paraguay, Nadia Ferreira, était la Latina la mieux placée, occupant la deuxième place. La Colombienne Valeria Ayos a terminé quatrième.

Les réseaux ont été remplis d’innombrables commentaires dans lesquels éloges et applaudissements pour la beauté de la belle femme indienne ont été à l’ordre du jour.

Nous vous présentons ici plusieurs des photos de Miss Univers sans maquillage afin que vous puissiez la voir avec tout son éclat naturel et nous faire part de votre avis.