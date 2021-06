Photos de la reine: les fans de la famille royale se sont déchaînés avec un cliché franc de «Queen bee» | Royale | Nouvelles

in

Le prince William et la reine visitent l’usine d’Irn-Bru

Une image parfaitement synchronisée montre la reine regardant un bourdon attiré par son bouquet de fleurs frais. En un instant, le monarque semble amusé par l’insecte alors qu’elle regarde sa tentative d’atterrir sur les fleurs colorées.

Jane Barlow, la photographe qui a pris la photo, a partagé l’image sur Twitter, ajoutant : “La reine regarde un bourdon essayant de se poser sur ses fleurs dans la cour du palais de Holyroodhouse à Édimbourg”.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à commenter l’image franche – certains plaisantant sur le fait que Sa Majesté est la « vraie reine des abeilles ».

Un fan royal a écrit: “Même les abeilles veulent être autour de Sa Majesté la reine, la vraie reine des abeilles.”

Le commentateur royal Coryne Hall a plaisanté: “La reine regarde la reine?”

Photos de la reine: la reine a été photographiée en train de regarder un bourdon (Image: PA)

Photos de la reine: La reine inspectant la garde d’honneur (Image: PA)

L’auteur royal David McClure a simplement commenté: “Reine des abeilles”.

Alors qu’un photographe a déclaré: “‘Reine des abeilles’ doit être le titre, sûrement! Excellent travail, comme d’habitude Jane.”

Cette photo remarquable a été prise au palais de Holyroodhouse à Édimbourg, où la reine a participé hier à l’ancienne cérémonie des clés.

Cet événement marque traditionnellement l’accueil officiel de la reine en Écosse et le début de la semaine royale annuelle – connue au nord de la frontière sous le nom de semaine de Holyrood.

Photos de la reine: le prince William et la reine au palais de Holyroodhouse (Image: PA)

Au cours de la cérémonie, Sa Majesté a reçu symboliquement les clés de la ville d’Édimbourg par le Lord Provost.

Conformément à la tradition, la reine les a ensuite rendus, confiant leur garde aux élus d’Édimbourg.

La reine a ensuite inspecté la garde d’honneur, fournie par la compagnie Balaklava, les Argyll and Sutherland Highlanders, 5th Battalion The Royal Regiment of Scotland.

La reine, qui avait été rejointe hier par le prince William, a ensuite invité à l’intérieur de Holyroodhouse un groupe de bénévoles et de travailleurs clés pour entendre parler de leurs expériences pendant la pandémie de coronavirus.

Photos de la reine: la reine restera en Écosse jusqu’au 1er juillet (Image: PA)

Photos de la reine : la reine visitant une usine (Image : PA)

Mollie Kerr, responsable principale des contrats et des subventions au conseil d’Édimbourg, a partagé certains des faits saillants de sa rencontre avec la famille royale.

Elle a déclaré: “Ils étaient très intéressés par ce que nous faisions.

“Pas seulement le travail, comment nous nous débrouillions tous, comment nous avions travaillé ensemble, à quoi ressemblait la maison et la vie de famille, quel avait été l’impact.

“Le prince William posait particulièrement des questions sur les petits enfants qui faisaient irruption lors des appels d’équipe.”

Images de la reine : La ligne de succession au trône (Image : EXPRESS)

Kaleigh Wood, un superviseur du logement pour l’hébergement temporaire avec le conseil, a discuté des efforts pour lutter contre le sans-abrisme.

Elle a déclaré après la réunion royale: “C’était incroyable, je me sentais vraiment privilégiée. J’ai pu lui parler du bon travail du conseil.

“Ils nous demandaient quel genre de choses nous avions fait, ce que nous avions mis en œuvre pour essayer de réduire l’itinérance. Ils étaient tous les deux très favorables.”

En tant que patron du refuge pour sans-abri The Passage, le prince William est impliqué de première main dans les efforts visant à soutenir les sans-abri.

Photos de la reine: la reine sera rejointe par la princesse Anne plus tard cette semaine (Image: PA)

La reine passe chaque année une semaine, normalement entre fin juin et début juillet, en Écosse pour rencontrer des personnes de tous horizons et visiter des organisations et des entreprises profondément enracinées dans la communauté.

Hier, son premier engagement a eu lieu dans l’usine AG Barr près de Glasgow, où la reine et le duc de Cambridge ont rencontré des travailleurs et inauguré officiellement la nouvelle usine de traitement de l’entreprise.

Aujourd’hui, la reine doit mener des engagements seule, mais sera rejointe demain et jeudi par la princesse Anne.