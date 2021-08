Photos de la routine à la poutre, médaillée de bronze olympique

in

Simone Biles a ajouté une autre médaille olympique à ses nombreuses distinctions, ainsi qu’à son statut de GOAT, mardi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Biles a remporté la médaille de bronze pour sa performance à la poutre, portant son nombre total de médailles olympiques à sept – quatre d’or, une d’argent et deux de bronze – ce qui la lie à Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste américaine. Sa troisième place lui a également valu un total de 32 médailles olympiques et aux championnats du monde, à égalité avec Larisa Latynina de l’Union soviétique.

Elle a terminé derrière les médaillées d’or chinoises Guan Chenchen et Tang Xijing, et la coéquipière de Biles et championne du concours multiple Suni Lee a terminé cinquième.

Après avoir lutté contre les “twisties” – une condition dangereuse où les gymnastes perdent leur conscience dans les airs – Biles a dû se retirer de la compétition par équipe, du concours général et des trois premières finales individuelles pour protéger sa santé physique et mentale.

Mais elle a été autorisée à reprendre la compétition à la poutre, la dernière finale individuelle féminine, et son sourire gigantesque à la fin lorsqu’elle a collé la réception en disait long.

Voici 12 photos incroyables de la performance médaillée de bronze de Biles à la poutre aux Jeux olympiques de Tokyo.

