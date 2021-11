Photos de l’accident où Marília Mendonça est décédée

. Photos de l’accident d’avion où Marília Mendonça est décédée

Ce week-end, la triste nouvelle de la mort de la célèbre chanteuse brésilienne Marília Mendonça était connue, qui a perdu la vie dans un accident d’avion, alors qu’elle se mobilisait pour une présentation qu’elle offrirait dans son pays natal, et des images du terrible sinistre.

L’avion, qui se dirigeait vers la région du Minas Gerais, a coulé vendredi après-midi, selon divers médias comme le journal El País.

Sur les premières photographies publiées depuis le lieu de l’accident, l’avion privé est visible dans la Sierra de Caratinga, tandis que les sauveteurs effectuaient des opérations de sauvetage sur les corps de l’interprète et des quatre autres personnes qui voyageaient avec les 26 ans. -vieille fille.

Les services d’urgence ont confirmé que l’incident n’avait laissé aucun survivant.

Les médias brésiliens ont montré d’autres images déchirantes de la tragédie, ainsi que le deuil et la tristesse laissés par la nouvelle de la mort de Mendoça, qui était considérée comme l’une des grandes stars du sertanejo, l’équivalent de la musique country au Brésil. .

El País a fait écho à un rapport des pompiers, où il a été révélé que les compagnons qui ont voyagé avec l’artiste étaient son producteur Henrique Ribeiro, l’oncle et conseiller du chanteur Abicieli Silveira Dias Filho, et le pilote et copilote de l’avion.

Plusieurs photographies et une vidéo des instants précédant l’accident ont circulé sur les réseaux sociaux, que la chanteuse elle-même avait partagées, se montrant heureuse avant de monter dans l’avion et déjà à l’intérieur de l’avion, dans lequel elle perdrait la vie.

Le navire a été décrit comme un taxi aérien bimoteur Beech, et jusqu’à présent, les causes exactes pour lesquelles le navire est tombé au sol sont inconnues, à proximité d’une rivière dans la région de Piedade de Caratinga vers 3h30 du matin vendredi après-midi. .

La jeune chanteuse était l’une des figures les plus populaires de la scène musicale au Brésil et comptait plus de 36 millions de followers sur Instagram.

Après avoir pris connaissance de la douloureuse nouvelle, les autorités de l’Etat de Goias, Ronaldo Caiado, lieu de naissance de l’interprète, ont ordonné trois jours de deuil, et jusque là dans la « Goiânia Arena », la dépouille de la jeune femme sera voilée. .

