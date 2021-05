Photos de Miss Univers, Andrea Meza, sans maquillage

. Miss Univers, Andrea Meza a partagé plusieurs photos sans maquillage

Dimanche dernier, lors d’un événement auquel 74 candidats ont concouru et où les reines latines ont commandé le défilé, la belle Miss Mexico, Andrea Meza, a été choisie comme nouvelle Miss Univers.

Et au-delà de son indéniable beauté, la belle reine a conquis ses fidèles adeptes par sa simplicité et son naturel, ainsi que par un message dans lequel elle défendait l’importance de «être soi-même» et de lutter contre les stéréotypes.

Et quelle meilleure façon de montrer qu’elle est une femme de chair et de sang comme tout le monde, qui ne souhaite rien cacher, que de partager des photos d’elle-même dans la nature, qui a beaucoup donné pour en parler sur les réseaux sociaux.

La nouvelle Miss Univers est un livre ouvert, et c’est pourquoi sur ses réseaux sociaux, où elle compte plus de 1,6 million de followers, elle n’a eu aucun problème à publier des photos d’elle avec son visage lavé, fraîchement élevé et sans une goutte de maquillage. ., qui sont viralisés aujourd’hui, et qui ont enchanté leurs fans.

Andrea Meza a son compte Instagram rempli de toutes sortes de photographies, et bien qu’elle ait été choisie comme la plus belle femme du monde, elle n’a supprimé aucune des images naturelles, ce qui en dit long sur elle, car cela correspond à son discours. de s’aimer et de s’aimer avec toutes ses “imperfections”.

Ici, nous vous montrons cet ensemble de photographies de la nouvelle Miss Univers, qui attirent l’attention des adeptes des concours de beauté, où Andrea Meza montre qu’elle est une belle femme à l’intérieur et à l’extérieur, qui avec ou sans aide cosmétique, brille pour son beauté.

Bien que les images sans maquillage du nouveau Mis Universo aient volé les applaudissements et les éloges de milliers d’internautes, il y a eu ceux qui ont envoyé des commentaires durs et critiques, assurant que naturellement, Andrea ne ressemble pas à une reine de beauté.

Que vous aimiez les photos d’Andrea Meza dans la nature ou pas, la vérité est qu’il faut applaudir qu’elle confirme qu’elle est une femme qui ne vit pas d’apparences et qui comprend que le maquillage peut parfois être un “plus” en personnel toilettage, mais il ne définit jamais qui C’est une personne et ne détermine pas à quel point elle est belle ou non, car chaque être humain a sa propre beauté, et cela a été son message.