Photos de Norma Palafox en lingerie

Norma Palafox est considérée par de nombreux fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis comme la 10e femme.

En plus d’être une excellente athlète, comme elle l’a montré tout au long de l’émission de téléréalité Telemundo, la Mexicaine est une footballeuse de haut niveau et une femme très simple et disciplinée que ses propres coéquipières n’arrêtent pas de louer.

Et comme si cela ne suffisait pas, Palafox vient de montrer sur son compte Instagram qu’il a aussi des talents de mannequin et il l’a fait de manière fougueuse.

La championne EXATLON a posté quelques photos sur son Instagram, dans lesquelles elle montrait sa beauté et sa silhouette tonique, vêtue d’un soutien-gorge en dentelle noire et d’un short en jean déboutonné, avec lequel elle montrait sa lingerie.

« Des photos que je n’ai pas téléchargées et que j’ai toujours voulues « , était le message avec lequel la Mexicaine a accompagné la publication frappante, qui a immédiatement généré toutes sortes de commentaires de la part de ses fans, qui ont averti qu’avec ces photos, Palafox faisait baisser la température. , et qu’elle a tout pour être un grand modèle.

« Heyeee nooooon, quelle barbara 😍 alors shula la plébita est », « 🔥🔥ayayayayyyy », « comme c’est cool » et « les vagues élégantes avec le soleil couchant ajoutent vraiment tellement de détails à cette photo… Je l’adore ! Bon travail Pala, je t’aime 🔥🔥😵‍💫😵‍💫😌❤️ », étaient quelques-uns des compliments exprimés par les fans de Pala.

« Quelle mannequin » et « Tu es incroyable bébé ❤️ », ont ajouté d’autres adeptes de l’athlète.

En plus de partager des photographies de sa vie de tous les jours, un autre détail que les fans de l’athlète mexicaine savent que Palafox fait habituellement sur ses réseaux est d’honorer sa mère décédée, qu’elle remercie chaque fois qu’elle le peut pour l’avoir toujours encouragée à poursuivre ses rêves et avoir fait d’elle la femme forte et prospère qu’elle est.

L’un des messages les plus émouvants en l’honneur de sa mère a été consacré il y a quelques semaines à peine, quelques jours après avoir été sacrée championne d’EXATLON États-Unis, où elle a ému ses fidèles fans par les belles paroles qu’elle a dédiées à sa mère.

« MAMAN : Je ne peux pas changer le fait que vous n’êtes plus là avec moi physiquement, mais j’ai décidé de vivre la vie comme je sais que vous l’auriez souhaité. J’ai décidé d’y faire face avec tous les outils que vous m’avez donnés, sans peur, sans limitations sans préjugés », a déclaré la championne de téléréalité de Telemundo dans sa lettre sur son Instagram.

«Je promets de continuer à vous célébrer avec mes actions et avec chaque défi que je relève à partir de maintenant. J’espère que tu es fier de moi aujourd’hui demain et toujours.

JE T’AIME MÈRE! UNIS PAR LE COEUR JUSQU’À L’ÉTERNITÉ, HUG JUSQU’AU CIEL ♥️👼🏼 », a souligné Norma Palafox.

Sur ce que cela signifiait pour elle d’avoir été dans la compétition, loin de sa famille et exposée à toutes sortes d’exigences et de limites, la gagnante du concours de haute performance a avoué que c’était un processus d’apprentissage difficile.

« Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose me disait que je devais le faire et ça en valait vraiment la peine », a commenté l’athlète.

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis », a prévenu Palafox avec une grande émotion.

