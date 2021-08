Photos de Norma Palafox enfant et adolescente

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox remporte la cinquième saison d’Exatlon États-Unis

Norma Palafox s’est imposée comme la meilleure athlète de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis en 2021, après avoir remporté le trophée de champion de téléréalité.

Dès le début de la compétition, la Mexicaine de 22 ans est devenue la grande favorite du programme, non seulement en raison de ses indéniables capacités d’athlète mais aussi en raison de l’entrain dont elle fait preuve et de ce teint qui l’a toujours amenée à ne pas donner et même d’encourager ses coéquipiers et rivaux, comme l’ont avoué plusieurs concurrents d’EXATLON, comme Ana Parra.

Mais en fouillant dans ses souvenirs, les fans de la Mexicaine ont découvert que cette force et le fait d’avoir les pieds sur terre est quelque chose qui accompagne Palafox depuis son enfance.

C’est ainsi qu’ils vous laissent voir les messages et publications que la championne EXATLON publie aujourd’hui alors qu’elle n’a que 15 ans sur ses réseaux sociaux, où elle est également saluée pour sa grâce et sa beauté.

Des phrases telles que “Croyez en vous et tout sera possible”, “La vie est empruntée” et “Combattez jusqu’à ce que vous l’atteigniez” sont des phrases qui remplissent les pages Instagram du compte de Norma Palafox à l’adolescence, ce qui semble aujourd’hui le présage de la vie de succès que je vivrais.

La footballeuse, qui a commencé sa carrière dans les équipes professionnelles de la Ligue mexicaine féminine avec une grande force dès son plus jeune âge, est aujourd’hui un exemple de force et de ténacité parmi ceux qui la suivent, et qui l’ont vue s’élever plus puissante dans le face aux coups durs que la vie lui a donnés.

La grâce et la tendresse, ainsi que ce sourire sincère qui la caractérise, sont présentes chez Norma depuis qu’elle est enfant, comme en témoignent ces photos de ces jours où elle avait entre 15 et 16 ans, qui ont ravi ses fans et que de step montrent que bien qu’il ait embrassé la gloire, il est toujours aussi simple et concentré qu’à l’époque.

Jouer

Exatlón USA 5 : Norma Palafox est la championne de la cinquième saison | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Norma Palafox a battu Nathalia Sánchez sur trois circuits et est devenue la championne de la cinquième saison d’Exatlón États-Unis. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Exatlón Un test d’habiletés collectives et individuelles, une compétition qui cherche à trouver la personne avec les capacités physiques les plus fortes… 2021-08-24T21: 59: 51Z

Norma Luz Irene Duarte Palafox, le nom complet de l’athlète, est née le 14 octobre à Hermosillo, Sonora, Mexique, et s’est fait connaître aux États-Unis principalement avec sa participation à la troisième saison de « Exatlón », où elle a subi la mort de son mère, qui était son grand pilier.

« Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises », a déclaré Palafox dans une confession honnête sur son temps dans la compétition, qu’il a partagée sur les réseaux. «Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine.”

Voir ici d’autres belles photos de Norma Palafox enfant. Si vous voulez voir les aveux qu’elle a faits sur le stress mental auquel son passage chez EXATLON l’a soumise, cliquez ici.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires