Photos de Norma Palafox et de sa mère, décédée

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox remporte la cinquième saison d’EXATLON

Norma Palafox a montré lors de son passage dans la cinquième saison d’EXATLON États-Unis qu’elle est une femme très forte, non seulement physiquement mais aussi de caractère.

En septembre 2019, lors de la troisième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, la championne de la récente édition du concours a affronté l’un des moments les plus difficiles de toute sa vie, avec la mort de sa mère, qu’elle a toujours définie comme son meilleur exemple. et l’ange qui prend soin d’elle du ciel.

Et à quelques jours seulement de l’accomplissement du deuxième anniversaire de la mort de la mère de Palafox, c’est précisément une photo de l’athlète partagée par elle-même sur son Instagram, qui fait trembler le cœur de nombreux fans de Palafox.

Dans la tendre image, capturée quelques mois avant la mort de la mère du footballeur, la championne EXATLON peut être vue à côté de sa mère, tandis que les deux ont été vues en train de sourire et Norma la serrant dans ses bras.

L’image, initialement partagée en février dernier, montrait à l’athlète la douleur causée par le départ de sa mère.

“Malgré le fait que chaque jour il m’a montré que son amour était inconditionnel, nous l’avons toujours rendu encore un peu plus spécial, tu me manques beaucoup mon ange ♥️, Bonne journée d’amour et d’amitié ✨”, a commenté Palafox à cela temps.

Dans un autre article de l’année dernière, commémorant le premier anniversaire de la mort de sa mère, l’athlète de haut niveau a avoué que la mort de sa mère l’avait renversée.

« Un jour comme aujourd’hui a changé ma vie, un jour que je n’arrive toujours pas à comprendre. Les jours passent, le temps passe et mon cœur se brise, le temps guérit tout, ils murmurent, un siècle devra passer. Maman a été dure et c’est dur d’accepter que mon plus gros morceau manque, cette lumière qui s’est éteinte quand ton cœur a cessé de battre manque », a commenté la Mexicaine sur son réseau social.

« J’ai besoin d’entendre ta voix, de voir ce sourire quand ta copine est venue te faire un câlin. Tes affections, tes baisers, tes réprimandes, nos conversations me manquent. Tu ne sais pas quand je veux un câlin de ta part, l’un de ceux qui ont tout arrangé. Je me demande et me demande… pourquoi ?, pourquoi n’ai-je pas pu être avec toi, pourquoi ça devait être comme ça. Je voulais juste te prendre la main et dire : ‘me voici, tu as donné ta vie pour ta copine pour qu’elle n’ait besoin de rien et combien ça fait mal de ne pas avoir pu l’être ce dernier jour. Je ne voulais pas de mots, tu savais déjà tout, combien je t’aime, combien j’étais reconnaissante à Dieu de m’avoir envoyé une maman aussi merveilleuse, et sans hésiter, la meilleure maman du monde… », a ajouté l’athlète.

Norma Palafox a souligné dans sa lettre :

« Je voulais juste l’être. Et donc des milliers de questions sans réponses maman, tu vivras pour toujours en moi, et je sais que tu es derrière chaque début d’une nouvelle journée, me guidant, m’aidant à marcher fort avec ta bénédiction. Tu te calmes, me voici, me battant et me battant pour tout ce dont on rêve un jour, pour toi et pour toi toujours ❤️ ».

