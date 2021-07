Photos de RuPaul à travers les années

Evan Agostini.

RuPaul est sans doute la drag queen la plus célèbre au monde et, en tant que créateur de RuPaul’s Drag Race, a littéralement ouvert la voie aux futures superstars du drag. Mais RuPaul Charles n’est pas seulement une reine de la mode, il a écrit des livres, des chansons, animé des talk-shows, a eu des concerts d’acteur dans plusieurs émissions de télévision, y compris sa propre émission Netflix de courte durée AJ and the Queen et bien sûr son rôle d’hôte et de producteur de course de dragsters. D’une manière ou d’une autre, cette superstar aux multiples talents trouve toujours le temps d’être magnifique à chaque fois qu’il sort de la maison. Qu’il s’agisse d’une robe moulante ultra-courte, d’une robe de bal perlée ou d’un costume sensationnel, le look sera toujours fabuleux. Nous avons rassemblé quelques-uns des looks les plus mémorables et emblématiques du glamazon du passé. Alors frayez-vous un chemin à travers cette galerie et préparez-vous pour du plaisir rétro.

1979

RuPaul a été cité en disant: “Nous sommes tous nés nus et le reste est traîné.” Ce look dépouillé de sa jeunesse était vraiment l’ardoise vierge pour certains des looks de drag incroyables à venir.

1990

En mode party girl à la discothèque Roxy de New York.

1990

Ru faisant un look Foxy Brown. Découvrez ces bottes!

1992

Juste avant que la chanson à succès de Ru “Supermodel (You Better Work)” ne fasse son apparition dans les charts, elle a posé en plein milieu de Times Square à New York.

1992

J’adore cette petite (et nous voulons dire peu!) Robe noire.

1993

RuPaul arborait ce look d’une seule pièce super patriotique lors de la marche pour les droits des homosexuels en avril 1993.

1993

RuPaul s’est fait beaucoup d’amis célèbres, voici Ru en train de discuter avec la regrettée et grande comédienne Joan Rivers.

1993

En parlant de célébrités, peep Ru entouré de Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl de Nirvana.

1994

Vous savez que vous avez atteint le statut d’icône lorsque vous jouez avec Sir Elton John. Ici, RuPaul et Elton font vibrer les Brit Awards.

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Oubliez ces Victoria Secret Angels, RuPaul possédait le look ailé aux VH1 Fashion And Music Awards.

mille neuf cent quatre vingt seize

Une autre robe dorée, mais si quelque chose marche, pourquoi la changer ? De plus, ce manteau d’algue sirène est une touche inoubliable.

1998

RuPaul et Anna Nicole Smith sont jumelés dans tout sauf de petites robes noires basiques.

1998

Michelle Visage passerait une journée sur le terrain à se moquer de cette perruque si elle était sur un concurrent de Drag Race, mais pour être juste, ce look provenait de l’un des concerts d’acteur de Ru lors d’un spot invité sur Nash Bridges.

2000

J’adore ce look dépouillé avec un chapeau léopard plutôt apprivoisé pour le festival du film de Sundance.

2000

Si vous allez rendre hommage à Diana Ross, vous feriez mieux de vous présenter avec un look incroyable, et RuPaul a relevé ce défi hors du parc. Cet ensemble VH1 Divas 2000 avait de l’or, des paillettes, des traits et une énorme perruque de lionne.

2004

Plus d’or dans ce look de cow-boy glam pour Wigstock. Cette taille minuscule est à tomber par terre.

2009

Au cours de la dernière décennie environ, RuPaul a le plus souvent été aperçu sur les tapis rouges (ou dans ce cas bleu) portant des costumes parfaitement adaptés, et ce mélange de motifs est parfait.

2017.

Au Fashion Does Drag Ball, Ru a opté pour un drag masculin plus streetwear, qu’il a bien sûr réussi.

2018

Et bien que ses looks publics soient maintenant principalement des costumes, vous pouvez toujours voir Ru en drop dead drag et perruques chaque semaine (comme ce numéro en noir et blanc) sur la piste de RuPaul’s Drag Race.

2018

Ru n’est pas une fleur de mur qui rétrécit dans ce costume ressemblant à un feuillage lors de la célébration Pre-Emmy 2018 de Variety And Women In Film.

2019

Ru avait l’air phénoménal dans ce costume rose vif à rayures zébrées, avec des plumes et de l’éclat pour le dernier arrêt pré-pandémique du Met Gala.

Angel Madison Angel Madison est une écrivaine, éditrice et artisane vivant dans le New Jersey avec sa fille adolescente et ses deux chats.

