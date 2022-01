Photos de Sirey Morán al natural

Univision Sirey Moran, notre beauté latine 2021

En novembre dernier, Sirey Morán a réalisé son rêve de devenir Nuestra Belleza Latina et d’offrir au Honduras la première couronne d’une compétition internationale, et la jeune reine ne cesse d’enchanter ses millions de fans avec ses photos.

La nouvelle star d’Univisión, cette fois-ci a décidé de partager quelques images naturelles, loin des robes de couronnement ou de gala, et très décontractée, en tennis et en tenue de sport, la Hondurienne a montré sa beauté telle qu’elle est.

Et malgré le fait que les photos partagées par la reine de beauté aient volé des applaudissements et des éloges, la nouvelle Nuestra Belleza Latina a profité de son message sur Instagram pour trahir une de ses amies, qui prenait ses clichés.

Bien que Sirey n’ait pas osé jeter son ami à l’eau, avec le nom, il a assuré à ses milliers de followers sur Instagram que le jeune homme qui manipulait l’appareil photo s’est avéré être un très mauvais photographe.

« Je profite de mes derniers jours de vacances ! Voici les seules bonnes photos que mon ami a prises mais il apprend déjà un peu 🤪 #miami #miamiflorida », a commenté Sirey dans sa publication, où elle se vantait des photos prises dans une belle rue de Miami.

Dans les images, Sirey était très jolie, avec une longue chemise, avec laquelle elle montrait sa beauté et sa simplicité, ce qui a immédiatement fait réagir ses fans avec toutes sortes de messages et de commentaires, où ils ont montré qu’ils étaient satisfaits du nouveau. Reine.

« LES PLUS BELLES BENEDICTIONS SIREY❤️❤️ », « Le simple devient naturel et le naturel exceptionnel », Clairement tu aimes tes fans « et » Ma belle belle fille hennit précieux mon être si belle avec son joli look😍 😍 ” , étaient quelques-uns des messages exprimés par les membres du Sirey Fans Club.

« Bella notre reine « , « quelle beauté de fille », « la femme la plus simple et la plus précieuse du Honduras », étaient d’autres messages qui ont rempli les réseaux.

Avec sa publication, la nouvelle Nuestra Belleza Latina a également confirmé qu’elle devra commencer à se consacrer «à fond» à son travail en tant qu’image d’Univision, puisque ses jours de congé sont terminés, donc les adeptes du Hondurien la verront davantage sur le petit écran, tout comme votre rêve l’a été.

Sirey a été couronné Nuestra Belleza Latina en novembre dernier, après avoir battu le Cubain Fabién de la Concepción, qui s’est classé deuxième, par vote du public.