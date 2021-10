Photos : de superbes aurores boréales dansent au-dessus de Seattle – voici des conseils pour attraper le prochain

Les aurores boréales sont un phénomène fascinant mais peu fréquent à notre latitude à Seattle. Les astronomes ont eu droit à un régal lundi soir s’ils regardaient vers le nord, car une tempête géomagnétique modérée G2 provenant du soleil a produit une éruption solaire qui a poussé les aurores boréales vers le sud jusqu’à nous.

Contrairement à l’Arctique où les aurores remplissent souvent le ciel, si loin au sud, elles sont généralement limitées à l’horizon au nord. Ils sont également plus faciles à voir et à photographier lorsque l’on s’éloigne de la pollution lumineuse en ville.

Après avoir vérifié les prévisions météorologiques spatiales de la NOAA, je me suis aventuré au North Mountain Lookout à Darrington, Washington, qui offre une vue imprenable vers le nord en direction du mont Baker. Les nuages ​​sont arrivés rapidement et je n’ai eu que quelques clichés, mais l’activité des aurores était époustouflante, avec des motifs changeants clairement visibles à l’œil nu. Il y avait même des aurores rouges causées par la réaction de particules solaires avec l’oxygène à des altitudes plus élevées.

Aurora Borealis sur le North Mountain Fire Lookout à Darrington, Washington (Photo . / Kevin Lisota) Aurora Borealis sur le North Mountain Fire Lookout à Darrington, WA (Photo . / Kevin Lisota)

Les photographes de la ville ont également pu apercevoir l’Aurora dansant au-dessus de la ligne d’horizon de Seattle.

Un autre regard sur les aurores boréales envoûtantes qui ont dansé au-dessus de Seattle la nuit dernière #AuroraBorealis pic.twitter.com/cbzkfePOxP – Tim Durkan (@timdurkan) 12 octobre 2021

Avec la couverture nuageuse dans les prévisions et la diminution des effets de la tempête géomagnétique, vous devrez attendre la prochaine opportunité Aurora à Seattle. Pour les photographes qui veulent être préparés, voici quelques conseils pour capturer les aurores boréales.

Consultez les prévisions météorologiques spatiales de la NOAA. Cherchez les zones sombres loin de la pollution lumineuse de la ville. Lorsque les aurores boréales atteignent les 48 états inférieurs, regardez vers l’horizon au nord. Gardez votre vitesse d’obturation suffisamment rapide pour éviter les traînées d’étoiles. En général, cela dure 20 secondes ou moins, en fonction de votre distance focale et de la taille du capteur. Lorsque l’Aurora « danse », avec beaucoup de mouvements visibles, utilisez des vitesses d’obturation plus rapides de 3 à 5 secondes pour une meilleure définition dans les lumières. À ces vitesses d’obturation, un trépied est indispensable. Assurez-vous d’inclure un élément de premier plan, tel qu’un arbre, une structure, un reflet ou simplement une limite d’arbre. N’oubliez pas non plus que les aurores boréales peuvent s’étendre loin dans le ciel et qu’un objectif grand angle peut être utile. Si vous photographiez des Aurora très lumineuses, faites attention à votre histogramme et assurez-vous de ne pas faire exploser les couleurs vertes vives en diminuant vos paramètres d’exposition. Les aurores de la nuit dernière étaient d’une luminosité modérée, mais elles peuvent être étonnamment lumineuses et les paramètres typiques pour capturer les étoiles seront trop brillants. Utilisez votre appareil photo pour voir et localiser les aurores très faibles. Il y a des moments où l’Aurora apparaît comme une brume légère à vos yeux. Les appareils photo numériques capturent mieux le ciel nocturne que vos yeux et vous pouvez souvent détecter les aurores les plus faibles en prenant des photos d’essai avec votre appareil photo ou même votre téléphone.