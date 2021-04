Photos de vous: les histoires derrière les vidéos de cure

Tout a commencé en 1976, lorsque les camarades de classe Robert Smith, Michael Dempsey, Lol Tolhurst et Porl Thompson ont formé Easy Cure à Crawley, dans le West Sussex. En 1978, «Easy» et Thompson ont été retirés du groupe, et Le traitement signé chez Fiction, sortant leur premier album, Trois garçons imaginaires, en mai 1979. C’était le début d’une carrière à la fois musicalement et visuellement mystérieuse, et les vidéos de Cure combinaient les deux pour un effet inoubliable.

Voici les histoires derrière les meilleures vidéos Cure.

Une forêt (1980)

La première vidéo promo du groupe, «A Forest», voit un Robert Smith très différent de celui que la plupart des fans pensent aux vidéos de Cure. The Cure aurait été très anti-image au départ, jusqu’au jour où Robert Smith s’est enduit de laque et de rouge à lèvres, et savait que son visage ne serait plus jamais le même. «Nous avons dû nous éloigner de ce truc anti-image, que nous n’avons même pas créé au départ», a-t-il dit plus tard. «Et il semblait que nous essayions d’être plus obscurs. Nous n’avons tout simplement pas aimé le rock standard.

Le jardin suspendu (1982)

Pornographie était le quatrième album studio de The Cure, et a été suivi par la tournée Fourteen Explicit Moments, au cours de laquelle le groupe a finalement secoué leur look anti-image, taquinant leurs cheveux et ornant des vêtements noirs et du maquillage taché. S’adressant au magazine Shake à propos de la vidéo du seul single à être sorti de Pornographie, Smith a déclaré: «Pour la vidéo ‘The Hanging Garden’, nous avons eu deux personnes qui ont fait des vidéos de Madness, mais c’était une vidéo vraiment horrible. Ils voulaient nous donner l’air sérieux et nous voulions qu’ils nous fassent ressembler à Madness.

Allons au lit (1982)

Un jalon parmi les vidéos de Cure, «Let’s Go To Bed» a marqué leur première collaboration avec le réalisateur Tim Pope, qui a ensuite réalisé de nombreuses vidéos pour le groupe. Trois ans plus tard, lors d’une interview sur le tournage de la vidéo «In Between Days» (également réalisée par Pope), Robert Smith se souvient avoir rencontré le réalisateur pour la première fois: «Dès qu’il a franchi la porte, j’ai pensé, Brillant , parce qu’il portait une chemise vraiment horrible et un pantalon vraiment horrible et mal ajusté. Un œil montait là-haut et un œil descendait là-bas et j’ai pensé: Cet homme doit être un réalisateur vidéo brillant pour s’en tirer. Nous sommes avec lui depuis lors. «Let’s Go To Bed» marque également le seul cas où la formation du groupe se composait de seulement deux membres, Robert Smith et Lol Tolhurt.

Entre les jours (1985)

De retour dans le fauteuil du réalisateur pour le premier single de The Head On The Door, Tim Pope a rappelé: «Je pense que Robert est un vrai excentrique anglais, voyez-vous. C’est un cinglé absolu; il est absolument fou. Par conséquent, les films sont très faciles parce que je fais juste un gros plan de son visage et le laisse devenir un peu fou.

Parlant de la vidéo «In Between Days» lui-même, Robert Smith a rappelé que c’était l’une de ses vidéos préférées de Cure, notant que «elle capture la chanson»: «Nous voulions faire une vidéo qui nous dépeint tels que nous sommes, sans avoir l’air glamour ou quoi que ce soit, parce que j’en avais très marre de voir des gens se pavaner et se lisser dans des vidéos. Je pense que c’est la chose la plus ennuyeuse au monde, voir les mêmes personnes avec des visages différents. Cependant, les fans et Smith se sont interrogés sur les chaussettes fluorescentes: «La seule chose que je n’ai jamais vraiment comprise à propos de toutes les vidéos que nous avons réalisées avec Tim, ce sont ces chaussettes, et je me souviens à l’époque toujours demander: ‘Pourquoi les chaussettes? Que signifient-ils?’ Et je lui ai demandé à plusieurs reprises et il ne sait pas. Il l’a fait mais il ne se souvient pas pourquoi.

Près de moi (1985)

Probablement l’une des vidéos les plus célèbres de Cure, «Close To Me» se déroule dans une armoire au bord d’une falaise. Autre création de Tim Pope, le réalisateur a déclaré qu’il souhaitait tourner la vidéo dans un espace confiné, afin de refléter le sentiment claustrophobe de la chanson. Fait intéressant, son traitement a fini par influencer la chanson, alors que The Cure a remixé «Close To Me» pour la vidéo, ce qui la rend encore plus dense.

Smith a affirmé plus tard que c’était l’expérience vidéo la plus désagréable qu’il ait eue, car le groupe a passé six heures poussé dans une armoire avec de l’eau glacée. «C’était un test d’endurance bizarre pour voir qui allait craquer en premier», se souvient-il plus tard. «J’ai vraiment détesté cette journée.» La scène où la garde-robe est tombée de la falaise s’est également avérée difficile, Smith rappelant comment «ils n’avaient qu’un seul coup pour le faire parce que je ne pense pas qu’ils avaient la permission, alors ils sont arrivés avec cette garde-robe, l’ont jetée par-dessus la falaise, puis est parti.

Les garçons ne pleurent pas (1986)

Une autre création de Tim Pope, le clip vidéo «Boys Don’t Cry» mettait en vedette trois garçons mimant la chanson, avec des ombres de The Cure projetées en arrière-plan. Alors que la version plus jeune du groupe était filmée en direct devant un écran vide, Pope ne pouvait même pas voir si leurs actions correspondaient. Parlant de la vidéo de la série documentaire télévisée Video Killed The Radio Star, Pope a révélé que les trois garçons de la vidéo assistaient toujours collectivement à divers concerts de Cure et rencontraient Robert.

Pourquoi je ne peux pas être toi (1987)

Le premier single de Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi, La vidéo de «Why Can’t I Be You» s’est démarquée par sa refonte radicale de ce que les gens attendaient des vidéos Cure – bien que certains aspects se soient moins bien entretenus que d’autres. Présentant le groupe comme une variété de personnages, la routine de danse a été chorégraphiée en une seule nuit au bar de l’hôtel Westbury à Dublin. Robert Smith a dit plus tard qu’il s’agissait surtout de ne pas se prendre trop au sérieux: «Il a fallu cinq jours pour nous apprendre 30 secondes de danse. C’est probablement aussi loin que cela a été pour nous; aussi loin de ce que je pensais que The Cure était tout. Beaucoup de fans inconditionnels de Cure étaient vraiment très mécontents de cette vidéo. Nous avons eu beaucoup de murmures mécontents de la part de gens qui nous disaient: «Pourquoi faites-vous cela? Vous ruinez ce que le groupe veut dire. Mais j’ai toujours pensé que si nous ne pouvions pas nous débarrasser de la pisse en même temps que les autres personnes, alors il n’y avait aucun intérêt à faire une vidéo.

Attrape (1987)

Également de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, la vidéo «Catch» a été tournée au domicile de Lady Kildare à Cap Camarat, en France. «L’endroit entier à Nice, en France, puait la merde de chien», se souvient plus tard Tim Pope. «Les tortues étaient partout, cuisinant au soleil comme des crustacés bouillants dans un sac, et nous avons trouvé une autre pièce qui ressemblait à quelque chose dans laquelle Miss Havisham aurait vécu. Elle était remplie de robes de ballerines pourries et de poupées de chiffon avec des asticots dedans. . La vieille dame qui possédait le joint est descendue par l’escalier en colimaçon, comme Gloria Swanson sur Sunset Boulevard.

Smith, quant à lui, a déclaré qu’il aimait la vidéo, à l’exception d’une scène: “Lol [Tolhurst] ruiné. Nous avons fait cette belle vidéo et ce vieux bâtard en jean de mineur de charbon déambule dans l’escalier en colimaçon sans même se donner la peine de faire semblant de jouer du violon.

Juste comme le paradis (1987)

Tourné aux Pinewood Studios, «Just Like Heaven» était une autre création de Tim Pope située sur une falaise. Robert Smith a déclaré que la chanson parlait de «quelque chose qui m’est arrivé il y a longtemps» et a dirigé les fans vers la vidéo pour en savoir plus.

Dans celui-ci, l’épouse de Smith, Mary Poole, apparaît vêtue de blanc et danse avec le chanteur. Révélant qu’elle était la fille sur laquelle il chantait, Smith a déclaré: «Je voulais qu’une fille soit dedans [the video] et je ne voulais pas de quelqu’un avec qui je me sentirais mal à l’aise, et je ne peux pas imaginer attraper quelqu’un d’autre que Mary. Tim Pope a ajouté plus tard qu’elle «peut honnêtement prétendre être la seule femme en vedette dans une vidéo Cure, jamais».

Chaud chaud chaud!!! (1987)

Le quatrième et dernier single extrait de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, “Hot, Hot, Hot !!!” était généralement imprévisible. Filmé en noir et blanc, il présente The Cure déguisé en nains dans des vêtements des années 50. Robert Smith a décrit plus tard comment ses idées pour la vidéo se sont quelque peu perdues dans la traduction: «J’ai dit à Tim Pope que je voulais que nous ressemblions à un groupe de soul funky. Il a traduit «lowdown» par «nain» et «groupe de soul» par «noir et blanc». Polydor a dit qu’il ne serait pas montré. Ça n’a pas été le cas.

Vendredi je suis amoureux (1987)

Il serait impossible de parler des vidéos de Cure sans inclure ce que Robert Smith lui-même a dit être le meilleur qu’ils aient jamais réalisé. En hommage au cinéaste muet Georges Méliès, «Friday I’m In Love» met en scène le groupe sur une scène sonore devant divers décors, avec une variété d’accessoires et de costumes. Il y a plusieurs camées, y compris le réalisateur Tim Pope, qui est vu sur un cheval à bascule et criant des instructions de scène, ainsi que le producteur Dave M Allen, qui peut être vu tenant des accessoires en arrière-plan. Une bizarrerie particulière est le logo sur la grosse caisse de Boris Williams, qui lit «The Cures». Tournée en un peu moins de trois heures, la vidéo a remporté le vote des téléspectateurs de MTV Europe pour la meilleure vidéo de l’année.

Écoutez le meilleur de The Cure sur Apple Music et Spotify.