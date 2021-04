Photos, détails de mode – WWD

Zendaya est depuis longtemps une star du tapis rouge et l’actrice a de nouveau apporté sa puissance de style aux Oscars 2021.

L’actrice portait une robe en mousseline de soie jaune fluo avec un détail découpé sur mesure par le directeur créatif de Valentino Pierpaolo Piccioli lors de la cérémonie de remise des prix.

La robe personnalisée de Zendaya, nommée «force de beauté», a pris plus de 300 heures à créer à la main dans l’atelier de la maison de design. Zendaya a déjà travaillé avec Valentino et a été nommé ambassadeur de la marque en décembre.

Zendaya a porté son look Oscar haute couture à un niveau supérieur en associant la robe personnalisée à 183 carats de diamants Bulgari. L’actrice a dévoilé un collier de diamants jaunes de la collection de haute joaillerie 2021 du joaillier fin, appelé Magnifica, qui sortira cet été.

Le collier est créé avec deux colliers en diamant et une broche amovible en diamant jaune de 6 carats avec un pompon. Les cols et les pompons comprennent 18 diamants taille régulière, 693 diamants taille fantaisie taille étape et 398 diamants taille brillant ronds et diamants sertis pavé. Elle a associé le collier à une bague en diamant jaune de 21 carats assortie et à des boucles d’oreilles en diamant jaune de 9 carats.

Le styliste de longue date de Zendaya, Law Roach, a examiné de plus près la robe néon sur son Instagram, publiant des photos et des vidéos de la robe Valentino suspendue sous la douche pour montrer le look brillant dans le noir.

En savoir plus ici:

Andra Day passe à l’or métallique aux Oscars 2021

Dans les coulisses de la robe des Oscars Louis Vuitton de Maria Bakalova

Photos du tapis rouge des Oscars 2021

REGARDER: Zendaya et Tommy Hilfiger parlent de leur collaboration mode