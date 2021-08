Photos, détails exclusifs – WWD

“The Suicide Squad” du réalisateur James Gunn offre une nouvelle vision de certains des méchants les plus infâmes de DC Comics, qui prennent tous vie en grande partie grâce aux costumes du film.

Gunn a fait appel à la créatrice de costumes Judianna Makovsky, trois fois nominée aux Oscars, pour le projet, l’enrôlant pour la tâche de traduire les uniformes bien connus des personnages de bandes dessinées sur grand écran.

“Quand vous travaillez avec James Gunn, c’est en quelque sorte un processus de rêve”, a déclaré Makovsky, qui a également travaillé avec Gunn sur “Guardians of the Galaxy Vol 2”. en 2017. « Sur ‘The Suicide Squad’ en particulier, c’est presque comme faire du théâtre. C’était le concepteur de la production, moi-même et nos illustrateurs de concept tous dans la même pièce avec James Gunn pendant six à huit semaines seuls, juste pour comprendre ce qu’était le film. Vous ne travaillez pas normalement de cette façon sur les films, en particulier ces grands films de bandes dessinées. James crée juste cette atmosphère de collaboration absolue.

“The Suicide Squad” est un redémarrage du film de 2016, ramenant des personnages comme Harley Quinn de Margot Robbie, Amanda Waller de Viola Davis et le colonel Rick Flag de Joel Kinnaman tout en présentant d’autres comme Peacemaker de John Cena, Blackguard de Pete Davidson et Polka-Dot de David Dastmalchian Homme.

Contrairement à d’autres films de bandes dessinées qui se sont éloignés du matériel source pour ses costumes, Makovsky a fait largement référence aux bandes dessinées originales de DC pour certains personnages à la demande de Gunn, comme pour Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker et d’autres.

La stratégie de conception de Makovsky s’est avérée difficile, car de nombreux costumes des méchants étaient difficiles à traduire des bandes dessinées en un vêtement physique. L’une des pièces les plus difficiles à créer était le casque comiquement grand de Peacemaker. Après de nombreuses illustrations et itérations du casque, Makovsky et son équipe ont choisi un casque chromé brillant que Cena et Gunn ont tellement aimé qu’il a été porté pendant la majeure partie du film.

« Je pensais que nous allions simplement utiliser [the helmet] pour les clichés de héros, puis James l’a vu et le directeur de la photographie et ils se sont dit : « non, nous le voulons tout le temps », a-t-elle déclaré. «Nous avons fait tellement de conceptions de ce casque et elles étaient toutes ridicules. Le plus drôle, c’est quand on le met sur John [Cena], il l’aimait et ne voulait pas l’enlever, alors il a fini par le porter beaucoup plus que je ne le pensais dans le film.

Le personnage le plus regardé du film est peut-être Harley Quinn de Robbie, que l’actrice a déjà incarné deux fois : dans la version 2016 de “Suicide Squad” et son propre film indépendant, “Birds of Prey”, l’année dernière.

Gunn, Makovsky et Robbie voulaient changer le look de Quinn dans “The Suicide Squad”, en revenant à ses racines de bande dessinée avec une tenue noir et rouge.

“La première chose que James m’a dite était:” Je veux revenir au noir et rouge “, a déclaré Makovsky. « Il voulait que sa première tenue soit davantage une tenue de combat. Elle sait qu’elle part en mission, alors elle n’ira pas en petit short. Margot a également déclaré: “Je pense que nous avons fait ce look, passons à autre chose”, nous avons donc créé un look emblématique Harley noir et rouge avec les cheveux noirs et roux. C’était en quelque sorte une évidence pour tout le monde de faire ça.

Makovsky a également déclaré que Quinn, comme la plupart des costumes des autres personnages, est axé sur l’histoire. Cela est particulièrement visible dans la robe de bal rouge à la Cendrillon dans laquelle elle se transforme pour rencontrer le dictateur Corto Maltese, qui, après avoir partagé ses plans diaboliques avec elle, propose le mariage. Quinn, voyant les drapeaux rouges, refuse sa proposition et fait sa part pour s’assurer que ses plans diaboliques ne se concrétisent pas.

S’il était important pour Gunn et Makovsky de faire référence aux bandes dessinées pour les costumes, tous deux voulaient que les costumes reflètent le fait que ces méchants sont des personnages uniques et viennent d’horizons divers. Contrairement à d’autres films de bandes dessinées d’ensemble, les méchants de “The Suicide Squad” ne sont pas une équipe par choix, mais plutôt par nécessité.

« Une chose que James m’a toujours dit était : « Je n’ai pas besoin de [all the villains] pour avoir l’air de sortir du même film », a déclaré Makovsky. «Ils devraient tous avoir l’air de sortir de leurs propres films et de se retrouver ensemble. Cela a en quelque sorte libéré parce que normalement nous avons toutes les mêmes techniques [for the costumes]. Pour celui-ci, nous n’avions pas vraiment à faire cela et chaque personnage pouvait être unique.

Makovsky pense que les costumes des méchants ont joué un rôle central dans leur identité et ont permis aux acteurs et aux actrices de se connecter pleinement avec leurs personnages.

« Les costumes informent qui est la personne », a-t-elle déclaré. « La plupart des acteurs vous diront que sans costumes, le personnage n’est pas là, donc c’est un processus de découverte dans la cabine d’essayage pour trouver qui est ce personnage. Dans chaque film, peu importe ce que c’est, d’un film de super-héros à un fantasme d’époque, chaque vêtement que vous mettez sur une personne est important et bien pensé.

