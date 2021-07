Photos du bébé de Francisca Lachapel

in

. Découvrez la première photo officielle du bébé de Francisca Lachapel

Ce jeudi les followers de Francisca Lachapel se sont réveillés avec la belle nouvelle que l’ancienne reine de beauté était devenue maman, après la naissance de son premier-né.

Et c’est l’émission Despierta América, où travaille l’animatrice de télévision, qui a non seulement révélé la nouvelle mais aussi partagé la première photographie du bébé.

Dans leur émission matinale, Alan Tacher, Karla Martínez et Satcha Pretto, ont annoncé avec beaucoup d’émotion la naissance du petit, qu’ils appelleront Gennaro, et ont d’ailleurs présenté la première photographie officielle du nouveau-né.

Sur la photographie présentée par Despierta América, qui a également été partagée sur le compte Instagram de l’émission, on voit la belle Francisca tenant son bébé dans ses bras, avec un regard amoureux.

Malgré le fait que quelques heures seulement avant l’accouchement de l’ancienne Nuestra Belleza Latina, sur l’image, elle a l’air radieuse, tandis que son bébé est tout simplement mignon, vêtu d’une couverture colorée et d’un chapeau à rayures roses et grises.

« Nous sommes tous des oncles maintenant ! @francisca partage la première image de @gennarozampogna quelques heures seulement après son arrivée dans le monde. Que Dieu le bénisse ! » C’était le commentaire avec lequel Despierta América a partagé la première photo de Gennaro sur son Instagram. “Tous les détails de la naissance de Gennaro Antonino Gamelier Zampogna en cliquant sur le LIEN dans la BIO”.

Lors de la présentation du bébé, Karla Martínez l’a décrit comme “une beauté” et a assuré que l’enfant et la mère sont en parfait état.

Concernant la naissance de l’enfant, il a été ajouté qu’il était né mercredi à 22h27 dans un hôpital de la ville de Miami, et aussi qu’il pesait 8 livres 4 onces.

Francisca a annoncé la nouvelle de sa grossesse, avec son mari, Francesco Zampogna il y a quelques mois, après des rumeurs sur la visite de la cigogne, mais elle l’a fait au milieu d’un moment difficile, car elle a également révélé qu’elle avait été infectée par COVID .

« J’ai découvert un jour après avoir eu le COVID, que j’étais enceinte, c’était traumatisant, car cela ne m’était jamais arrivé de ma vie, c’était la première fois que j’étais enceinte. Le sentiment, plus que le bonheur quand je l’ai découvert, était l’inquiétude, que va-t-il se passer? C’est si petit, je vais le perdre “, a déclaré Francisca dans la matinée d’Univision.

La mère de Francisca, l’une des personnes les plus importantes dans la vie de l’ancienne reine de beauté, n’est pas non plus contente de l’arrivée de son beau petit-fils.