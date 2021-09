Photos du gala du Met 2021 de l’intérieur de l’hôtel Mark – WWD

Lundi soir, une petite foule s’était rassemblée sur Madison Avenue à la 77e rue. La rue était fermée à tous sauf aux plus grands VIP – dont beaucoup étaient entassés dans leurs suites au Mark Hotel, se préparant pour le Met Gala avec leurs équipes de stylistes, publicistes, coiffeurs et maquilleurs. Situé à quelques pâtés de maisons du Metropolitan Museum of Art, l’hôtel est l’un des principaux centres d’accueil des invités célèbres du gala annuel – et le hall offrait un premier aperçu de bon nombre des meilleurs looks de la nuit.

Eva Chen, directrice des partenariats mode chez Instagram, a été la première à partir pour le musée vers 17h30, vêtue de Christopher John Rogers. “Je vais continuer à me balancer jusqu’à ce que les gens me disent d’arrêter”, a-t-elle déclaré, faisant siffler la traîne colorée de sa robe pour le petit public dans le hall de l’hôtel. “S’amuser!” L’équipe de Chen a appelé alors qu’elle sortait et posait pour le groupe de photographes flanquant l’entrée de l’hôtel.

Anna Wintour, suivie de sa famille – sa fille Bee Carrozzini, enceinte et vêtue d’une grande robe aigue-marine, et son fils Charles Shaffer – était le prochain départ. L’équipe d’Oscar de la Renta était dans le hall, masquant son invité sous un drap blanc (qui s’est révélé plus tard être Billie Eilish), créant une intrigue alors qu’ils se dirigeaient vers leur voiture. Amanda Gorman, stylée par Jason Bolden, était tout sourire alors qu’elle traversait le hall vêtue de bleu Vera Wang. La star de « Gossip Girl » Jordan Alexander et Cynthia Erivo, également habillée par Bolden, ont suivi.

Saweetie a terminé son verre de vin rouge alors que son équipe ajustait son look stratégiquement drapé. L’ascenseur s’ouvrit et révéla l’équipe de Moschino, les chaînes en or de la robe de Symone tintant alors qu’elles tournaient pour une séance de photos.

« Vous pouvez envoyer plus vers le bas. C’est d’accord. Si vous êtes prêt », a déclaré la sécurité en appelant à l’étage.

“Bonjour”, a déclaré Jordan Roth, descendant l’escalier alors que plusieurs personnes aidaient à porter le train de sa veste, conçue par l’artiste de la fibre queer Michael Sylvan Robinson. L’équipe de Prabal Gurung, qui comprenait Diane Kruger, Claire Dane et Venus Williams, a campé dans le hall. Teyana Taylor a salué Gurung avec un baiser aérien, et la créatrice a jailli alors que la star de “Shang-Chi” Simu Liu passait. « Ravi de vous voir, à bientôt ! » dit Gurung.

“Je vous aime les gars!” Eiza Gonzalez a appelé la pièce alors qu’elle se dirigeait vers les lumières clignotantes. “On se voit là-bas! Bon travail, tout le monde dans cette pièce !

A côté de partir était une femme avec un petit chien en laisse. “Je suis la race rare qui n’a aucun intérêt pour les célébrités”, a-t-elle fait remarquer – une bonne cliente d’hôtel à l’ancienne !

Lorde, portant Bode et ayant l’air majestueux dans un casque exagéré, s’est frayé un chemin à travers la petite foule. Gemma Chan, portant du Prabal Gurung mais en retard sur le reste du groupe, a ajusté sa robe en utilisant l’extérieur réfléchissant de l’ascenseur comme miroir. Wes Gordon a peaufiné les accents d’épaule surdimensionnés de la robe rouge de Karlie Kloss, et Gigi Hadid a hurlé d’excitation en apercevant son collègue modèle Paloma Elsesser dans Zac Posen. Cara Delevingne, en costume blanc, a offert un message audacieux via sa chemise : « Peg the Patriarchy. »

À 19 h 28, le hall s’était en grande partie vidé lorsque le designer de Pyer Moss, Kerby Jean-Raymond, terminait son verre et partait pour le musée. La nuit était jeune.

Amanda Gorman dans Vera Wang Masato Onoda/WWD

PLUS DE COUVERTURE DU GALA DU MET 2021 :

Le rosé de Blackpink fait ses débuts au Met Gala à Saint Laurent

Un regard plus attentif sur les trois tenues Versace de Lil Nas X au Met Gala

Amanda Gorman se tourne vers la Statue de la Liberté pour le gala du Met 2021

Billie Eilish devient Old Hollywood Glam au gala du Met 2021