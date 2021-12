Photos du mari et du fils d’Alejandra Espinoza

Univisión Alejandra Espinoza a révélé qui sont ses personnes préférées

Alejandra Espinoza est l’une des célébrités qui se vante le plus des bénédictions que la vie lui a données au fil des ans, car en plus d’être une femme qui réussit professionnellement, où elle se démarque en tant qu’animatrice de télévision et actrice, la Mexicaine compte également de nombreuses personnes qui l’adore et elle a réussi à construire une belle maison.

Et cette fois, l’ancienne Nuestra Belleza Latina s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager une vidéo et quelques photographies, avec lesquelles elle a révélé qui est sa personne préférée au monde.

L’ancienne reine de beauté mexicaine a prétendu être une femme si chanceuse qu’elle a non seulement une mais deux personnes préférées, et il s’agit de deux hommes qui la rendent folle d’amour.

« Faire ce que j’aime avec mes personnes préférées à travers le monde 😍 #hiking #hikinglife #myfamily #myPeople #myteam », était le commentaire avec lequel Alejandra a partagé son beau message, où son mari, le chorégraphe Aníbal Marrero, est apprécié, et son fils Mateo, 6 ans.

Dans les images publiées par la star d’Univisión, on observe non seulement à quel point elle s’entend bien avec son amie et son fils, mais aussi que l’amour jaillit des pores de chacun, ayant réussi à consolider une belle famille.

Le message d’Alejandra a tellement ravi ses fidèles abonnés qu’en quelques heures il a dépassé les 33 000 « j’aime » et déclenché toutes sortes de beaux commentaires.

« Beau DIEU vous bénisse et protège toujours Amen Restez en sécurité 🙏🙏🙏🤗🤗🤗🙏🙏🙏 », « ❤️❤️❤️ ils sont beaux ensemble bénédictions ♥ ️ ♥ ️🙏🙏🙏🙏🙏🙏 », « Belle famille ❤️❤️❤️ Dieu Soyez bénis 🙏 🙏🙏😘😘😘 » et « Mes beaux garçons ❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏😘😘 » étaient quelques-unes des réactions des fans mexicains.

« Comme c’est beau 💗💗 Mateo est génial 🥰🥰🥰🙏🙏🙏 », et « Que Dieu bénisse toujours cette famille ❤️❤️❤️ Ale, je t’aime », ont commenté deux autres fans.

Et ce n’est un secret pour personne que depuis que Nuestra Belleza Latina 2007 a rencontré l’amour à Aníbal Marrero, le Mexicain n’a cessé de montrer l’immense amour qu’ils ont tous les deux, comme cela s’est produit en septembre dernier, lorsqu’ils se sont mariés pendant 10 ans. , qui a coïncidé avec le anniversaire du danseur.

« Je ne peux que remercier Dieu pour ta vie et pour t’avoir mis sur mon chemin. Joyeux anniversaire MON SEUL ! Merci de m’avoir permis de célébrer les 14 dernières années avec vous », a déclaré Ale à l’époque. « C’est parti pour au moins 100 autres Je t’aime mon amour ! @anibalmarrero ».