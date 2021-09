Photos du Met Gala After Party de LaQuan Smith sur le pont Kosciuszko – WWD

Après la fin du gala du Met vers 23 heures, la fête a pris de l’ampleur au centre-ville et à Brooklyn. Le designer LaQuan Smith a attiré une foule en cravate noire à Under the K Bridge, un parc récemment ouvert à Greenpoint situé sous le pont de Kosciuszko. Des invités, dont Duckie Thot et Maye Musk, ont siroté des mini bouteilles Moët & Chandon dans le cadre extérieur (avec l’aimable autorisation d’un distributeur automatique Moët) et ont assisté à des performances d’A$AP Ferg et de City Girls. Les DJ nominés aux Grammy Awards Kaytranada et Mazurbate ont joué des sets alors que la fête, parrainée par Cash App, s’est poursuivie jusqu’au petit matin.

