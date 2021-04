Photos: Entrez dans le nouveau Hans Rosling Center for Population Health de l’Université de Washington

Le Hans Rosling Center for Population Health de l’Université de Washington à Seattle. (Kevin Scott Photos)

Beaucoup de choses peuvent changer dans le paysage au cours d’une année où l’isolement social est la norme. À l’Université de Washington, le Hans Rosling Center for Population Health a été achevé et des photographies montrent un nouvel ajout frappant au campus de Seattle.

Le bâtiment de 300000 pieds carrés est le foyer physique de l’Initiative de santé de la population de l’UW, lancée en 2016 dans le cadre d’un effort de collaboration visant à aborder l’intersection de la santé humaine, de la résilience environnementale et de l’équité sociale et économique.

Le bâtiment a été financé principalement par un don de 210 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates et 15 millions de dollars en financement réservé de l’Assemblée législative de l’État de Washington. Il porte le nom du médecin suédois Hans Rosling, qui a inspiré les Gates avec son «analyse rigoureuse du véritable état du monde et sa passion pour l’amélioration de la santé», selon l’UW.

Le Rosling Center abrite l’Institute for Health Metrics & Evaluation (IHME), un centre de recherche indépendant sur la santé de la population à UW Medicine, dont les projections ont informé les décideurs politiques pendant la pandémie COVID-19.

Conçu par The Miller Hull Partnership et construit par Lease Crutcher Lewis, la construction du Rosling Center de huit étages au coin de la 15e Avenue Northeast et Northeast Grant Lane a commencé en avril 2018. Il comprend une variété de types de bureaux organisés comme un ensemble de quartiers contenant des espaces flexibles, qui peuvent être transformés pour répondre à des besoins changeants.

Le côté le plus audacieux du bâtiment fait face à l’ouest, avec des ailettes en verre physiquement statiques de 3 pieds de profondeur qui, selon Miller-Hull, procurent «une sensation de mouvement énergétique pour les piétons et agissent comme une toile ombragée pour changer les conditions d’éclairage tout au long de la journée.

L’université avait précédemment annoncé qu’elle prévoyait d’investir environ 1,1 million de dollars dans les œuvres d’art pour le bâtiment, environ 85000 dollars provenant de fonds publics et le reste de donateurs privés.

Le bâtiment est actuellement accessible aux professeurs, au personnel et aux étudiants, mais comme le reste du campus de l’UW, il fonctionne toujours sous la direction de la phase 2, ce qui encourage fortement le télétravail et l’apprentissage à distance. L’espoir est de revenir à l’enseignement en grande partie en personne à l’automne ou comme le permet le plan de l’État en bonne santé pour Washington.