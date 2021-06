Photos et citations de la conférence de presse d’ouverture de Jermell Charlo vs. Brian Castaño

Cliquez sur ICI pour les photos avec l’aimable autorisation d’Esther Lin / SHOWTIME

HOUSTON – Le champion du monde unifié des WBC, WBA et IBF Jermell charlo il était avec son entraîneur Derrick James parler à la presse ce samedi au sujet de sa bataille avec le champion du monde WBO, l’Argentin Brian Castañou alors, pour le titre incontesté des super-welters. Chacune des quatre ceintures de championnat sera en jeu pour la première fois de l’histoire le samedi 17 juin, en direct sur SHOWTIME depuis le AT&T Center de San Antonio dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra également en vedette le champion par intérim des poids légers de la WBA Rolando “Roly” Romero orienté vers Austin Dulay dans le co-événement principal, et le poids moyen uruguayen invaincu Amilcar Vidal avant le concurrent vétéran Immanuwel Aleem dans un concours de 10 rondes qui inaugurera l’action de la nuit.

Les billets pour l’événement, promus par Lions Only Promotions et TGB Promotions, sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur www.attcenter.com. Romero contre Dulay est promu conjointement avec Mayweather Promotions.

C’est ce qu’ont déclaré Charlo et James ce samedi. Des citations de Castaño, qui n’a pas pu dire présent à la conférence en raison de problèmes avec son vol, sont également incluses ci-dessous :

JERMELL CHARLO

« Une fois que vous perdez un combat, c’est la chose la plus difficile. J’ai déjà perdu et cela me sépare de mon frère jumeau. Il n’a jamais perdu, c’est un champion invaincu. Je savais comment être jusqu’à ce que je perde et que je devais apprendre les ficelles du métier. Cette perte a fait une énorme différence pour moi.

«Après avoir vengé ma perte, je suis retourné combattre Jeison Rosario, qui était soi-disant nouveau. Nous nous sommes entraînés différemment pour l’affronter car il était plus gros, mais nous sommes restés forts et avons gagné.

«Je suis ravi de combattre à San Antonio. Nous allons conduire pendant trois heures et demie en écoutant de la bonne musique R&B sur la route et nous allons nous amuser à San Antonio.

« (Castaño) est plus petit que moi. Je pense qu’il va beaucoup essayer d’attaquer mon corps. M’as-tu vu envoyer quelqu’un dormir ? S’il frappe le mauvais coup, nous avons une excellente stratégie. Nous ferons les ajustements nécessaires et nous ne nous arrêterons pas. Je n’ai peur de personne et personne ne peut m’arrêter.

« S’il dit qu’il va me faire risquer ma vie, que penses-tu que je vais lui faire faire de la sienne ? Si tu veux me faire risquer ma vie, tu ferais mieux d’être prêt à risquer la tienne aussi. Je suis dévastateur avec mon esprit et mes coups. Il n’y a rien que vous puissiez me faire que je n’aie jamais vu auparavant. Je pratique la boxe depuis bien plus longtemps qu’il ne l’imagine.

« Brian Castaño est un grand combattant et il viendra prêt à se battre. Il ne s’arrête pas et n’impressionne pas les gens avec ce qu’il fait. Il est prêt à échanger des coups de poing et une boîte, à rester en arrière et à faire face. Pour se déplacer d’un côté à l’autre. Derrick et moi nous sommes entraînés dur pour tout. Entrer sur le ring pour être le champion incontesté est une tâche ardue, mais je ferai de mon mieux pour gagner ce combat.

“Quand je gagnerai et unifierai les ceintures le 17 juillet, ce sera un trophée de plus pour moi. Je ne vais pas m’arrêter. Je vais partir à la recherche d’un titre mondial dans la même division que mon frère. Nous les avons gagnés à 154 livres et maintenant je veux le faire à 160. Nous n’avons pas encore fini.

BRIAN CASTAÑO

“Je me sens bien. Je fais un très bon entraînement et la vérité est que j’ai hâte de monter sur le ring. C’est le combat de ma vie et je me sens bien !

«C’est un honneur et un privilège de pouvoir se battre pour les quatre ceintures. C’est une occasion unique d’être un champion unifié car cela marque l’histoire. Seuls très peu de boxeurs ont réussi et ont écrit une page d’or dans les livres d’histoire de la boxe. Je prévois d’être le premier Latino à le faire.

« Les combats à San Antonio sont énormes, car tout le monde sait que Manu Ginobili est une grande idole là-bas. Nous admirons et aimons tous Manu, l’un des meilleurs athlètes de l’histoire de l’Argentine. Si vous allez à San Antonio et que vous êtes argentin, vous feriez mieux d’être prêt à tout donner et à perpétuer son héritage.

« Ça va être un combat difficile entre deux grands champions. Charlo est fort et bon boxeur mais il n’a jamais souffert sur le ring. Mais il le fera le 17 juillet.

« Ma prédiction est que je vais gagner. Et Charlo va souffrir ».

DERRICK JAMES, ENTRAÎNEUR DE JERMELL CHARLO

« Le succès consiste à surmonter l’adversité, à la fois dans la préparation et dans l’entraînement. La chaleur du Texas est folle, et je suis impressionné qu’il fasse autant d’efforts.

«Nous connaissons le type de combattant Brian Castaño et nous nous préparons pour sa meilleure version. C’est bien techniquement. Jermell leur montrera qu’il a progressé et ils verront sa grandeur.

« Castaño est un bon combattant et nous respectons ses capacités, mais Jermell est plus rapide et plus athlétique. Ce sera la différence. Notre objectif sera d’annuler Castaño et de montrer le meilleur de nous. Avec tout ce que Castaño fait bien, nous ferons en sorte de ne pas voir à quel point il est bon. »

STEPHEN ESPINOZA, président, programmation sportive et événementielle, Showtime Networks Inc.

«Ce sera le quatorzième combat de Jermell sur SHOWTIME. Nous l’avons vu commencer sur ShoBox en passant par SHOWTIME Extreme jusqu’à leurs championnats et leurs pay-per-views. C’est un combat important dans l’histoire de la boxe. C’est un combat important pour retrouver l’épaulé-jeté après la pandémie, et Jermell a généreusement accepté de rendre ce combat disponible sur SHOWTIME au plus grand nombre.

«Nous soutiendrons ce combat avec un spécial All-Access que nous filmons maintenant avec Jermell et tout son charisme. Mais ce All-Access est bien plus que cela. Il s’agit du numéro un contre le numéro deux dans la division. Les gens disent que les meilleurs ne combattent pas les meilleurs, mais je viens vous dire que cela arrive et que c’est un excellent exemple avec un titre incontesté en jeu dans la division 154 livres. Il n’y a pas de plus grand combat que celui-ci. Et les combats préliminaires sont solides. Ce sera le meilleur événement de l’été. Je veux déjà qu’il arrive et je suis ravi de retrouver Jermell sur SHOWTIME ».